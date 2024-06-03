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Регион
3 июня, 04:44

В Британии сделали пугающий прогноз на фоне потерь украинской армии

Эксперт Меркурис: При текущих темпах потерь к концу года у ВСУ не будет солдат

Ежедневные потери ВСУ настолько ужасающие, что к концу года могут превысить число действующих военнослужащих. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"При текущих темпах... к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат", — считает эксперт.

По его словам, уже сейчас численность украинских бригад в два раза меньше положенной, при этом на подготовку солдат отводится всего несколько дней.

"Я не удивлюсь, если скоро мы увидим [на фронте] шестидесятилетних", — предположил Меркурис.

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О печальной ситуации в рядах украинской армии рассказал и российский военный. По его словам, в пехотном варианте противник сейчас проседает, потому что те добровольцы ВСУ, которые зашли в начале СВО, в большинстве своём уже выбиты, а новые бойцы имеют гораздо худший уровень подготовки.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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