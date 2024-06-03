В Британии сделали пугающий прогноз на фоне потерь украинской армии
Эксперт Меркурис: При текущих темпах потерь к концу года у ВСУ не будет солдат
Ежедневные потери ВСУ настолько ужасающие, что к концу года могут превысить число действующих военнослужащих. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.
"При текущих темпах... к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат", — считает эксперт.
По его словам, уже сейчас численность украинских бригад в два раза меньше положенной, при этом на подготовку солдат отводится всего несколько дней.
"Я не удивлюсь, если скоро мы увидим [на фронте] шестидесятилетних", — предположил Меркурис.
О печальной ситуации в рядах украинской армии рассказал и российский военный. По его словам, в пехотном варианте противник сейчас проседает, потому что те добровольцы ВСУ, которые зашли в начале СВО, в большинстве своём уже выбиты, а новые бойцы имеют гораздо худший уровень подготовки.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ