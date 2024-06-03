В Британии сделали пугающий прогноз на фоне потерь украинской армии

Ежедневные потери ВСУ настолько ужасающие, что к концу года могут превысить число действующих военнослужащих. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"При текущих темпах... к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат", — считает эксперт.

По его словам, уже сейчас численность украинских бригад в два раза меньше положенной, при этом на подготовку солдат отводится всего несколько дней.

"Я не удивлюсь, если скоро мы увидим [на фронте] шестидесятилетних", — предположил Меркурис.