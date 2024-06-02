Даже не умеют стрелять: Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев
The Washington Post: Командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев
Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на плохую подготовку новобранцев. Они заявили, что солдат приходится неделями обучать базовым навыкам, в том числе стрельбе, сообщает американская газета The Washington Post.
"Откуда бы ни прибывали новые бойцы, украинские полевые командиры заявляют, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы", — отмечает издание.
По мнению авторов статьи, принятый весной на Украине закон об ужесточении мобилизации может не помочь ВСУ. В публикации поясняется, что пока украинская армия обучает новичков, у ВС РФ будет больше возможностей для стремительного продвижения.
Как сообщал Life.ru, 9 мая Владимир Зеленский снова подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Согласно документам, меры будут действовать ещё 90 суток — до 11 августа. Ужесточился и призыв: годными считаются теперь даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Верховная рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. А 1 июня стало известно, что украинские власти решили призвать в ряды ВСУ сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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