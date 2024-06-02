Даже не умеют стрелять: Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев

Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на плохую подготовку новобранцев. Они заявили, что солдат приходится неделями обучать базовым навыкам, в том числе стрельбе, сообщает американская газета The Washington Post.

"Откуда бы ни прибывали новые бойцы, украинские полевые командиры заявляют, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы", — отмечает издание.

По мнению авторов статьи, принятый весной на Украине закон об ужесточении мобилизации может не помочь ВСУ. В публикации поясняется, что пока украинская армия обучает новичков, у ВС РФ будет больше возможностей для стремительного продвижения.