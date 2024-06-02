После выхода на Украине нового закона о мобилизации религиозные организации по настоянию кураторов из Службы безопасности страны должны склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщили представители пророссийского подполья подконтрольного киевскому режиму города Херсона.