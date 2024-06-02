В Херсоне священников обязали склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ
Подполье Херсона: СБУ заставляет церкви склонять прихожан к вступлению в ВСУ
После выхода на Украине нового закона о мобилизации религиозные организации по настоянию кураторов из Службы безопасности страны должны склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщили представители пророссийского подполья подконтрольного киевскому режиму города Херсона.
"Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ", — отметил источник агентства.
По его словам, эсбэушники повсеместно вынуждают духовников сотрудничать и доносить на паству. В противном случае мобилизация угрожает самим священнослужителям.
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский в очередной раз подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Ужесточены и правила призыва: теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Также Верховная рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. А 1 июня стало известно, что украинские власти решили призвать в ряды ВСУ сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Депутат Рады Алексей Гончаренко* назвал такое решение "безумным" и попросил поддержать петицию, чтобы установить бронь от мобилизации для спасателей и пожарных.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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