"Это ж люди божьи!": В Закарпатье кришнаиты спели в ТЦК после задержания
В Закарпатской области задержали кришнаитов и доставили в ТЦК
В Закарпатской области Украины военкомы и полиция задержали кришнаитов. По данным местных СМИ, это произошло у санатория "Солнечная долина" недалеко от города Мукачево. Мужчин пытались отбить у правоохранителей прохожие.
В Закарпатской области задержали кришнаитов и доставили в ТЦК, где они начали петь. Видео © Telegram / Supernova+ / Труха
"Пошёл отсюда! Ты куда пришёл? Ты кого забирать хочешь? Это ж люди божьи! Гуляй отсюда!" — сказал один из них военкому, отгоняя его от кришнаитов.
Как сообщает "Судебно-юридическая газета", сотрудники территориального центра комплектования (местного военкомата) хотели вручить повестки, однако это вызвало агрессию — толпа не подпускала военкомов к мужчинам. В итоге их всё-таки доставили в ТЦК, но задержанные время зря не теряли и, вместо того чтобы унывать, начали там петь. Это попало на видео.
Напомним, ранее правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что украинцы не могут отказаться от службы по религиозным убеждениям во время военного положения.
Ранее Life.ru сообщал об ужесточении мобилизации на Украине. Так, в начале мая вышел приказ Минобороны, согласно которому на фронт будут призывать теперь даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Годным к службе признают и умственно отсталых. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.
Telegram / Supernova+