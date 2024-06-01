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1 июня, 19:20

"Это ж люди божьи!": В Закарпатье кришнаиты спели в ТЦК после задержания

В Закарпатской области задержали кришнаитов и доставили в ТЦК

В Закарпатской области Украины военкомы и полиция задержали кришнаитов. По данным местных СМИ, это произошло у санатория "Солнечная долина" недалеко от города Мукачево. Мужчин пытались отбить у правоохранителей прохожие.

В Закарпатской области задержали кришнаитов и доставили в ТЦК, где они начали петь. Видео © Telegram / Supernova+ / Труха

"Пошёл отсюда! Ты куда пришёл? Ты кого забирать хочешь? Это ж люди божьи! Гуляй отсюда!" — сказал один из них военкому, отгоняя его от кришнаитов.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", сотрудники территориального центра комплектования (местного военкомата) хотели вручить повестки, однако это вызвало агрессию — толпа не подпускала военкомов к мужчинам. В итоге их всё-таки доставили в ТЦК, но задержанные время зря не теряли и, вместо того чтобы унывать, начали там петь. Это попало на видео.

Напомним, ранее правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что украинцы не могут отказаться от службы по религиозным убеждениям во время военного положения.

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Ранее Life.ru сообщал об ужесточении мобилизации на Украине. Так, в начале мая вышел приказ Минобороны, согласно которому на фронт будут призывать теперь даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Годным к службе признают и умственно отсталых. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.

Обложка ©

Telegram / Supernova+

Никита Осипов
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