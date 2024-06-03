"Устали, уходят": Российский военный сообщил о реальной ситуации в рядах ВСУ
МО РФ: Добровольцы, вошедшие в состав ВСУ в начале СВО, практически выбиты
Добровольцы ВСУ, пришедшие воевать в самом начале СВО, в большинстве своём уже не участвуют в боевых действиях, а новые бойцы имеют гораздо худший уровень подготовки, поскольку время на неё украинские военачальники сократили до минимума. Об этом информировало Министерство обороны РФ.
"В пехотном варианте он (противник. — Прим. Life.ru) сейчас проседает, потому что те добровольцы, которые зашли по началу СВО, — они постепенно выбиты: 300-е, 200-е... Устали, уходят…" — объяснил военнослужащий добровольческого корпуса группировки войск "Юг" с позывным ВВ.
По его словам, через один-два месяца после штурмовой подготовки солдат начинает утрачивать приобретённые навыки, особенно в режиме позиционной войны. Чтобы быть готовыми к мобильным действиям, военнослужащие ВС РФ в свободное от работы на позициях время отрабатывают на полигонах в тылу навыки перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лёжек противника штурмовыми гранатами и другие тактические приёмы.
Ранее на плохую подготовку новобранцев пожаловались украинские командиры: из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ