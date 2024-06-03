Зеленский признал, что у солдат ВСУ едет крыша, и попросил "психиатрического подкрепления"
Зеленский пожаловался президенту Филиппин на психическое здоровье бойцов ВСУ
Владимир Зеленский признал серьёзную проблему с психическим состоянием солдат ВСУ и попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше профильных медицинских специалистов. Об этом сообщает агентство GMA.
"Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта", — цитирует Зеленского GMA.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинец с нарушением психики был мобилизован в ВСУ и сдался российским бойцам. Мужчина наблюдался в психоневрологическом диспансере, где ему диагностировали раздвоение личности, но это не стало тревожным сигналом для украинских военкомов.
Сайт президента Украины