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Регион
3 июня, 08:59

Зеленский признал, что у солдат ВСУ едет крыша, и попросил "психиатрического подкрепления"

Зеленский пожаловался президенту Филиппин на психическое здоровье бойцов ВСУ

Владимир Зеленский признал серьёзную проблему с психическим состоянием солдат ВСУ и попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в Киев как можно больше профильных медицинских специалистов. Об этом сообщает агентство GMA.

"Украине нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта", — цитирует Зеленского GMA.

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Ранее Life.ru рассказывал, как украинец с нарушением психики был мобилизован в ВСУ и сдался российским бойцам. Мужчина наблюдался в психоневрологическом диспансере, где ему диагностировали раздвоение личности, но это не стало тревожным сигналом для украинских военкомов.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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