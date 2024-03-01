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Украинец с нарушением психики был мобилизован в ВСУ и сдался российским бойцам

Пленный украинец заявил, что его забрали в ВСУ с диагнозом раздвоения личности

1 марта, 07:27
Украинца мобилизовали с раздвоением личности. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Украинца мобилизовали с раздвоением личности. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Украинца Василия Кулачука мобилизовали в ряды ВСУ, несмотря на его психическое заболевание и проблемы с позвоночником. Об этом он рассказал РИА "Новости", когда оказался в плену у российских военных.

"Мне дали повестку, и я уехал. Мне дали повестку. Здоровье у меня — я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре — у меня серьёзные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника", — поделился военнопленный.

По его словам, ещё до начала спецоперации он наблюдался в психоневрологическом диспансере в течение недели. Там ему диагностировали раздвоение личности. Но как только начались боевые действия, 51-летнего мужчину призвали на службу. Проживал он в Волынской области и 24 февраля 2023 года был отправлен на фронт. В плен украинец попал 26 января этого года после поражения своего подразделения вблизи села Приютное в Запорожской области.

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Пленный разведчик 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения "Скала" ВСУ Андрей Бабурин сообщил, что ВСУ обстреливали из Авдеевки мирные кварталы Донецка, где нет военных объектов, чтобы покошмарить мирное население.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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