Украинец с нарушением психики был мобилизован в ВСУ и сдался российским бойцам Пленный украинец заявил, что его забрали в ВСУ с диагнозом раздвоения личности 1 марта, 07:27 Украинца мобилизовали с раздвоением личности. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Украинца Василия Кулачука мобилизовали в ряды ВСУ, несмотря на его психическое заболевание и проблемы с позвоночником. Об этом он рассказал РИА "Новости", когда оказался в плену у российских военных.

"Мне дали повестку, и я уехал. Мне дали повестку. Здоровье у меня — я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре — у меня серьёзные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника", — поделился военнопленный.

По его словам, ещё до начала спецоперации он наблюдался в психоневрологическом диспансере в течение недели. Там ему диагностировали раздвоение личности. Но как только начались боевые действия, 51-летнего мужчину призвали на службу. Проживал он в Волынской области и 24 февраля 2023 года был отправлен на фронт. В плен украинец попал 26 января этого года после поражения своего подразделения вблизи села Приютное в Запорожской области.

Пленный разведчик 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения "Скала" ВСУ Андрей Бабурин сообщил, что ВСУ обстреливали из Авдеевки мирные кварталы Донецка, где нет военных объектов, чтобы покошмарить мирное население.

Авторы Татьяна Миссуми