ВСУ обстреливали из Авдеевки мирные кварталы Донецка, где нет военных объектов, чтобы покошмарить мирное население. Об этом рассказал пленный разведчик 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения "Скала" ВСУ Андрей Бабурин.

Военнопленный родом из Харькова, пошёл в ВСУ после получения третьей повестки. По его словам, чтобы не посадили в тюрьму. Задачей его батальона было прикрытие бегства украинских военных из Авдеевки.