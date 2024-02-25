Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ кошмарили жителей Донецка
Пленный разведчик заявил, что ВСУ обстреливали Донецк, чтобы "нагнать жути"
ВСУ обстреливали из Авдеевки мирные кварталы Донецка, где нет военных объектов, чтобы покошмарить мирное население. Об этом рассказал пленный разведчик 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения "Скала" ВСУ Андрей Бабурин.
"В народе это называется покошмарить. То есть нагнать жути. По-другому никак не скажешь. Знаю по слухам. По Интернету смотрел. Но что мог сделать? Я ничего не мог сделать. Это, скажем так, аморально, если говорить красивым, высоким языком", — заявил Бабурин в беседе с телеканалом "Звезда".
Военнопленный родом из Харькова, пошёл в ВСУ после получения третьей повестки. По его словам, чтобы не посадили в тюрьму. Задачей его батальона было прикрытие бегства украинских военных из Авдеевки.
Напомним, российские военнослужащие освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Сейчас на местах боёв работают сапёры. Между тем жителям населённого пункта уже начали вручать паспорта РФ.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий