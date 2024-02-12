Пленный украинский боец раскрыл страшную подлость командиров ВСУ с "исчезновением" тел
Пленный боец ВСУ Лазаркевич заявил, что Киев признаёт погибших пропавшими без вести
Украина признаёт погибших пропавшими без вести для того, чтобы не забирать тела с поля боя, рассказал пленный боец ВСУ Андрей Лазаркевич.
"Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые", их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома", — сказал Лазаркевич для видеоинтервью Минобороны РФ.
Живой силы в бригадах осталось не так много. 7-я бригада насчитывает около 10–15 человек, как и 8-я. Командование украинской армии собирает солдат в одну кучку и отправляет на позиции, сказал пленный боец ВСУ.
По его словам, в нынешней ситуации украинские солдаты скорее предпочтут сдаться в плен. Большинство молодых на фронте, отвечая на вопрос Лазаркевича, говорили, что воевать им незачем, ведь у них есть работа и семья, которую нужно кормить. Новобранцы не приходят в ВСУ добровольно, их приводят военкоматы. Боец подчеркнул, что лучше сдаться в плен, сохранив себе жизнь, чем гнить на поле боя, зная, что никто за тобой не вернётся.
Разговоры об упаднических настроениях на Украине ведутся уже давно. Секретарь СНБО Данилов признал, что боевой дух бойцов находится в плачевном состоянии из-за катастрофической ситуации на фронте. Демобилизация солдат вновь и вновь откладывается Киевом. В связи с этим на майдан выходят близкие военных с требованием назвать сроки демобилизации. В Европе также знают об отчаянном положении украинской армии. Недавно немецкий журналист Ронцхаймер заявил, что разочарование и неопределённость в будущем растёт в обществе Украины каждый день.
Getty Images / Anadolu