Украина признаёт погибших пропавшими без вести для того, чтобы не забирать тела с поля боя, рассказал пленный боец ВСУ Андрей Лазаркевич.

"Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые", их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома", — сказал Лазаркевич для видеоинтервью Минобороны РФ.

Живой силы в бригадах осталось не так много. 7-я бригада насчитывает около 10–15 человек, как и 8-я. Командование украинской армии собирает солдат в одну кучку и отправляет на позиции, сказал пленный боец ВСУ.