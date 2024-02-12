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12 февраля, 09:47

Пленный украинский боец раскрыл страшную подлость командиров ВСУ с "исчезновением" тел

Пленный боец ВСУ Лазаркевич заявил, что Киев признаёт погибших пропавшими без вести

Украина признаёт погибших пропавшими без вести для того, чтобы не забирать тела с поля боя, рассказал пленный боец ВСУ Андрей Лазаркевич.

"Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые", их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома", — сказал Лазаркевич для видеоинтервью Минобороны РФ.

Живой силы в бригадах осталось не так много. 7-я бригада насчитывает около 10–15 человек, как и 8-я. Командование украинской армии собирает солдат в одну кучку и отправляет на позиции, сказал пленный боец ВСУ.

По его словам, в нынешней ситуации украинские солдаты скорее предпочтут сдаться в плен. Большинство молодых на фронте, отвечая на вопрос Лазаркевича, говорили, что воевать им незачем, ведь у них есть работа и семья, которую нужно кормить. Новобранцы не приходят в ВСУ добровольно, их приводят военкоматы. Боец подчеркнул, что лучше сдаться в плен, сохранив себе жизнь, чем гнить на поле боя, зная, что никто за тобой не вернётся.

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Разговоры об упаднических настроениях на Украине ведутся уже давно. Секретарь СНБО Данилов признал, что боевой дух бойцов находится в плачевном состоянии из-за катастрофической ситуации на фронте. Демобилизация солдат вновь и вновь откладывается Киевом. В связи с этим на майдан выходят близкие военных с требованием назвать сроки демобилизации. В Европе также знают об отчаянном положении украинской армии. Недавно немецкий журналист Ронцхаймер заявил, что разочарование и неопределённость в будущем растёт в обществе Украины каждый день.

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Getty Images / Anadolu

Владимир Озеров
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