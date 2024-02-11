Родные солдат ВСУ собрались на Майдане и требуют назвать сроки демобилизации
Нардеп Гончаренко*: Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане из-за демобилизации
Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Обложка © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин
Родственники бойцов ВСУ вышли с протестом на Майдан в столице Украины с требованием ответить на вопрос о том, когда будет проведена демобилизация. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Фото © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин
Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Фото © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин
"В Киеве на Майдан Независимости снова вышли семьи военных. Требования не изменились: дайте защитникам понимание чётких сроков демобилизации", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Гончаренко* заявлял, что в законопроекте о мобилизации, который предложили украинские власти, ничего не говорится о предельном сроке службы. Он также припомнил заявления Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, в которых они обещали проработать процедуру демобилизации, но, по итогу, попросту обманули собственных военнослужащих.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.