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11 февраля, 12:36

Родные солдат ВСУ собрались на Майдане и требуют назвать сроки демобилизации

Нардеп Гончаренко*: Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане из-за демобилизации

Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Обложка © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин

Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Обложка © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин

Родственники бойцов ВСУ вышли с протестом на Майдан в столице Украины с требованием ответить на вопрос о том, когда будет проведена демобилизация. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Фото © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин

Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Фото © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин

Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Фото © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин

Родные бойцов ВСУ протестуют на Майдане. Фото © t.me / Укринформ / Кирилл Чуботин

"В Киеве на Майдан Независимости снова вышли семьи военных. Требования не изменились: дайте защитникам понимание чётких сроков демобилизации", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Гончаренко* заявлял, что в законопроекте о мобилизации, который предложили украинские власти, ничего не говорится о предельном сроке службы. Он также припомнил заявления Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, в которых они обещали проработать процедуру демобилизации, но, по итогу, попросту обманули собственных военнослужащих.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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