"Зелю геть!": Сторонники Залужного вышли на Майдан, требуя его возвращения
На Майдане состоялась акция протеста против Зеленского из-за отставки Залужного
На майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в пятницу, 9 февраля, прошла акция против Владимира Зеленского, который убрал Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Митингующие выступили за его возвращение на эту должность.
На Майдане состоялась акция протеста против Зеленского из-за отставки Залужного. Видео © Telegram / Политика страны
Сначала в центре украинской столицы собралось порядка двух десятков демонстрантов, ближе к вечеру их число выросло до 70. Протестующие скандировали "Зелю геть" ("Прочь Зеленского"), а в руках держали плакаты с надписью "Верните Залужного". По данным "Страны.ua", полицейских на месте практически не было. Накануне выйти на Майдан против отставки Залужного призывал сторонник экс-президента Украины Петра Порошенко блогер Карл Волох.
Напомним, 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег. А его отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником. Тем временем в Киеве уже заметили первые изменения — появились дополнительные блокпосты, где часто стоят сотрудники военкоматов, чтобы вручать повестки гражданам.
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