"Зелю геть!": Сторонники Залужного вышли на Майдан, требуя его возвращения

На майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в пятницу, 9 февраля, прошла акция против Владимира Зеленского, который убрал Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Митингующие выступили за его возвращение на эту должность.

Сначала в центре украинской столицы собралось порядка двух десятков демонстрантов, ближе к вечеру их число выросло до 70. Протестующие скандировали "Зелю геть" ("Прочь Зеленского"), а в руках держали плакаты с надписью "Верните Залужного". По данным "Страны.ua", полицейских на месте практически не было. Накануне выйти на Майдан против отставки Залужного призывал сторонник экс-президента Украины Петра Порошенко блогер Карл Волох.