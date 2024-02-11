Ситуация на фронте с каждым днём становится всё более печальной для украинских военных, рассказал немецкий журналист, замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер в статье по итогам поездки в Незалежную.

Он сделал вывод, что провал политики Киева стал тяжелейшим для страны с самого начала конфликта. Украинский боец, с которым беседовал журналист, рассказал, что ВСУ критически не достаёт вооружения и живой силы. Солдат утверждает, что люди в Украине не имеют представления о том, насколько критична нынешняя ситуация.

Журналист заключил, что Украину с течением времени поглощает неопределённость и разочарование, и ясно одно — преимущество за Россией.