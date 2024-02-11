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11 февраля, 13:44

Журналист ошарашил немцев печальными новостями о положении ВСУ после визита на Украину

Замглавреда Bild Ронцхаймер рассказал о тяжелейшей ситуации на фронте для ВСУ

Ситуация на фронте с каждым днём становится всё более печальной для украинских военных, рассказал немецкий журналист, замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер в статье по итогам поездки в Незалежную.

Он сделал вывод, что провал политики Киева стал тяжелейшим для страны с самого начала конфликта. Украинский боец, с которым беседовал журналист, рассказал, что ВСУ критически не достаёт вооружения и живой силы. Солдат утверждает, что люди в Украине не имеют представления о том, насколько критична нынешняя ситуация.

Журналист заключил, что Украину с течением времени поглощает неопределённость и разочарование, и ясно одно — преимущество за Россией.

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Ранее родственники бойцов украинской армии собрались на Майдане с требованиями назвать сроки демобилизации. На площади собрались десятки протестующих с плакатами, обращёнными к властям Украины.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Владимир Озеров
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