Журналист ошарашил немцев печальными новостями о положении ВСУ после визита на Украину
Замглавреда Bild Ронцхаймер рассказал о тяжелейшей ситуации на фронте для ВСУ
Ситуация на фронте с каждым днём становится всё более печальной для украинских военных, рассказал немецкий журналист, замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер в статье по итогам поездки в Незалежную.
Он сделал вывод, что провал политики Киева стал тяжелейшим для страны с самого начала конфликта. Украинский боец, с которым беседовал журналист, рассказал, что ВСУ критически не достаёт вооружения и живой силы. Солдат утверждает, что люди в Украине не имеют представления о том, насколько критична нынешняя ситуация.
Журналист заключил, что Украину с течением времени поглощает неопределённость и разочарование, и ясно одно — преимущество за Россией.
Ранее родственники бойцов украинской армии собрались на Майдане с требованиями назвать сроки демобилизации. На площади собрались десятки протестующих с плакатами, обращёнными к властям Украины.
t.me / V_Zelenskiy_official