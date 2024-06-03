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Регион
3 июня, 05:38

Украинский офицер предложил призывать на службу всех женщин с 18 лет

Комбат ВСУ Федоренко предложил сделать военнообязанными всех женщин с 18 лет

Командующий батальоном беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко выступил с предложением ввести всеобщую воинскую повинность с 18 лет и призывать на службу как мужчин, так и женщин. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Армия ТВ".

"Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными: и мужчины, и женщины — с 18 лет", — заявил офицер.

Помимо того, он высказался за снижение призывного возраста в стране до 23 лет, чтобы каждый украинец успел обзавестись военно-учётной специальностью.

По словам Федоренко, такая мера нужна для того, чтобы в случае военного конфликта каждый человек мог взять автомат и пойти защищать государство, при этом понимая основы того, как проходит служба в армии. К примеру, ему должны быть известны азы стратегии при боевых столкновениях, а также общие принципы работы вооружений.

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Однако народ Украины не согласен с персонажами вроде Федоренко, вечно твердящими об усилении мобилизации и необходимости всем украинцам уметь обращаться с оружием. Тем временем работа украинских военкоматов становится всё жёстче: так, ТЦК начали подкупать пожилых людей, чтобы те могли вывести их на уклонистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
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