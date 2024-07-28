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28 июля, 06:23

ПВО сбила два украинских дрона над Нижегородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Нижегородской областью. Попытка атаки предотвращена около 07:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области", — говорится в сообщении ведомства.

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При этом за прошедшую ночь атаки украинских беспилотников были отражены над двумя регионами РФ. Пять дронов сбиты над Белгородской областью, два — над Курской.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Anelo

Александра Вишнякова
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