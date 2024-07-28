ПВО сбила два украинских дрона над Нижегородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Нижегородской областью. Попытка атаки предотвращена около 07:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области", — говорится в сообщении ведомства.

При этом за прошедшую ночь атаки украинских беспилотников были отражены над двумя регионами РФ. Пять дронов сбиты над Белгородской областью, два — над Курской.