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28 июля, 05:09

Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки беспилотников ВСУ

Работа пожарных на нефтебазе в Курском районе. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Работа пожарных на нефтебазе в Курском районе. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, загорелись три резервуара с топливом. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре", — написал чиновник в телеграм-канале, добавив, что тушение продолжается.

Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал, добавил Смирнов.

Семь украинских беспилотников сбито за ночь над Белгородской и Курской областями
Семь украинских беспилотников сбито за ночь над Белгородской и Курской областями

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадала семейная пара и ребёнок. Мужчина госпитализирован в больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение.

Артур Лапсаков
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