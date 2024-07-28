Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки беспилотников ВСУ
Работа пожарных на нефтебазе в Курском районе. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, загорелись три резервуара с топливом. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
"В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре", — написал чиновник в телеграм-канале, добавив, что тушение продолжается.
Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал, добавил Смирнов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадала семейная пара и ребёнок. Мужчина госпитализирован в больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение.