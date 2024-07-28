Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки беспилотников ВСУ

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, загорелись три резервуара с топливом. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре", — написал чиновник в телеграм-канале, добавив, что тушение продолжается.

Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал, добавил Смирнов.