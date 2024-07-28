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27 июля, 23:57

Семейная пара и ребёнок пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородчине

Семейная пара и 11-летний ребёнок пострадали в Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Удары пришлись на Краснояружский и Белгородский районы.

"В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя", — написал Гладков в телеграм-канале.

Сначала муж и жена отправились домой в Грайворонский округ и не стали обращаться за медицинской помощью, но позднее они почувствовали недомогание и вызвали скорую. Мужчину с минно-взрывной травмой и контузией отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, женщина от госпитализации отказалась.

Два беспилотника сбито над Белгородской областью
Два беспилотника сбито над Белгородской областью

Ребёнок пострадал в посёлке Политотдельском. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение.

А вот жителю села Бочковка повезло меньше. После обстрела со стороны ВСУ мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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