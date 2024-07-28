Семейная пара и ребёнок пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородчине

Семейная пара и 11-летний ребёнок пострадали в Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Удары пришлись на Краснояружский и Белгородский районы.

"В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя", — написал Гладков в телеграм-канале.

Сначала муж и жена отправились домой в Грайворонский округ и не стали обращаться за медицинской помощью, но позднее они почувствовали недомогание и вызвали скорую. Мужчину с минно-взрывной травмой и контузией отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, женщина от госпитализации отказалась.

Ребёнок пострадал в посёлке Политотдельском. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение.