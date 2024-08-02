Часть ATACMS пробила крышу многоэтажки в Севастополе и застряла на техэтаже
Развожаев: Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу многоэтажки в Севастополе
Запуск ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажки на улице Симонка в Севастополе и застряла на техническом этаже. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"На крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", — пояснил чиновник.
В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации жильцов дома. Они вернутся в квартиры после завершения работ пиротехников по уборке сбитой ракеты.
Напомним, что сегодня ночью российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Было сбито несколько воздушный целей, которые были начинены поражающими элементами. Для атак ВСУ использовали ракеты ATACMS, их части упали в спальных районах. Из-за суббоеприпасов сбитой ракеты была оцеплена часть проспекта в городе. О пострадавших не сообщалось.