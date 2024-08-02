Часть ATACMS пробила крышу многоэтажки в Севастополе и застряла на техэтаже

Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажки на улице Симонка в Севастополе и застряла на техническом этаже. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"На крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", — пояснил чиновник.