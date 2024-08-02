Упавшую в Севастополе часть ракеты ATACMS могут уничтожить на месте

"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", — заявил чиновник.