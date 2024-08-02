Упавшую в Севастополе часть ракеты ATACMS могут уничтожить на месте
Развожаев: Часть упавшей в Севастополе ракеты ATACMS могут уничтожить на месте
Суббоеприпас от ракеты ATACMS, сбитой в Севастополе. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Упавшую в Севастополе часть ракеты ATACMS могут уничтожить на месте. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", — заявил чиновник.
Вместе с этим он сообщил, что в городе повышают меры безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова.
Напомним, что сегодня ночью российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Было сбито несколько воздушный целей, которые были начинены поражающими элементами. Для атак ВСУ использовали ракеты ATACMS, их части упали в спальных районах. Из-за суббоеприпасов сбитой ракеты была оцеплена часть проспекта в городе. О пострадавших не сообщалось.