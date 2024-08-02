Часть проспекта в Севастополе оцеплена из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS
Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе из-за сбитой ракеты ATACMS. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на дороге находится много суббоеприпасов от уничтоженной воздушной цели.
Специалисты оцепили улицы в Севастополе, где рухнули суббоеприпасы от сбитой ракеты ATACMS. Видео © Telegram / РаZVожаев
"Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. <…> будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне)", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Суббоеприпас сбитой в Севастополе ракеты ATACMS. Фото © Telegram / РаZVожаев
Также он обратился к гражданам, проживающим в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Он призвал их не покидать дома и не подходить к окнам.
Напомним, что сегодня ночью российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Было сбито несколько воздушный целей, которые были начинены поражающими элементами. Части ракет упали в спальных районах. О пострадавших не сообщалось.
Telegram / РаZVожаев