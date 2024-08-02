Часть проспекта в Севастополе оцеплена из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS

Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе из-за сбитой ракеты ATACMS. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на дороге находится много суббоеприпасов от уничтоженной воздушной цели.

Специалисты оцепили улицы в Севастополе, где рухнули суббоеприпасы от сбитой ракеты ATACMS. Видео © Telegram / РаZVожаев

"Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. <…> будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне)", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Суббоеприпас сбитой в Севастополе ракеты ATACMS. Фото © Telegram / РаZVожаев