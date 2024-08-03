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2 августа, 23:01

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку под Орлом

SHOT показал момент удара БПЛА в многоэтажный дом в орловской деревне Жилина

Беспилотник врезался в многоэтажный дом в деревне Жилина Орловской области. Телеграм-канал SHOT публикует момент прилёта.

Беспилотник врезался в многоквартирный дом под Орлом. Видео © Telegram / SHOT

После удара на одном из верхних этажей начался пожар. Как рассказали местные жители, в результате взрыва повреждения получили несколько квартир на 12, 13 и 14 этажах здания — в окнах выбило стëкла. На место выехали экстренные службы.

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Ранее об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области сообщили в Минобороны РФ. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

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Кадр видео Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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