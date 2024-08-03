Украинский беспилотник врезался в многоэтажку под Орлом
SHOT показал момент удара БПЛА в многоэтажный дом в орловской деревне Жилина
Беспилотник врезался в многоэтажный дом в деревне Жилина Орловской области. Телеграм-канал SHOT публикует момент прилёта.
Беспилотник врезался в многоквартирный дом под Орлом. Видео © Telegram / SHOT
После удара на одном из верхних этажей начался пожар. Как рассказали местные жители, в результате взрыва повреждения получили несколько квартир на 12, 13 и 14 этажах здания — в окнах выбило стëкла. На место выехали экстренные службы.
Ранее об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области сообщили в Минобороны РФ. Информации о разрушениях и пострадавших не было.
Кадр видео Telegram / SHOT