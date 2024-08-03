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Регион
3 августа, 00:47

Складские помещения повреждены в результате атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области была совершена массированная атака беспилотников. В результате этого несколько складских помещений были повреждены в Каменском и Морозовском районах, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется", — подтвердил Голубев в телеграм-канале.

В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника
В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

Напомним, в ночь на 3 августа в Ростовской области уничтожили три украинских дрона. Тогда о повреждениях глава региона не сообщал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Симоненко
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