Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью
Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Курской области с использованием целого роя беспилотников, сообщил и.о. губернатора Алексей Смирнов. Уничтожены шесть дронов самолётного типа, ПВО продолжает работать, написал чиновник в Telegram.
"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", — заявил Смирнов.
Неспокойно этой ночью и в Ростовской области, где в результате массированной атаки повреждены складские помещения. Большего ущерба позволила избежать работа зенитчиков, которые сбили три БПЛА противника.
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