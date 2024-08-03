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3 августа, 01:31

Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Курской области с использованием целого роя беспилотников, сообщил и.о. губернатора Алексей Смирнов. Уничтожены шесть дронов самолётного типа, ПВО продолжает работать, написал чиновник в Telegram.

"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", — заявил Смирнов.

В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника
В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

Неспокойно этой ночью и в Ростовской области, где в результате массированной атаки повреждены складские помещения. Большего ущерба позволила избежать работа зенитчиков, которые сбили три БПЛА противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Илья Пушкарев
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