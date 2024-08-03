Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Курской области с использованием целого роя беспилотников, сообщил и.о. губернатора Алексей Смирнов. Уничтожены шесть дронов самолётного типа, ПВО продолжает работать, написал чиновник в Telegram.

"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", — заявил Смирнов.