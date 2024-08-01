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31 июля, 22:10

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом

Гладков: Кровля жилого дома загорелась в Белгородской области после атаки БПЛА

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в посёлке Борисовка Белгородской области, после чего тот загорелся. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в посёлке Борисовка Белгородской области, после чего тот загорелся. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Кровля жилого дома загорелась в Белгородском районе после атаки украинского беспилотника. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в посёлке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара", — написал Гладков в телеграм-канале.

Окончательно ликвидировать пожар смогли прибывшие на место пожарные. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Два украинских беспилотника уничтожили над Ростовской и Курской областями
Два украинских беспилотника уничтожили над Ростовской и Курской областями

Белгородская область была атакована ВСУ и прошлой ночью. По информации Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили над регионом 11 украинских беспилотников самолётного типа.

Оксана Попова
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