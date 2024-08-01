Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом
Гладков: Кровля жилого дома загорелась в Белгородской области после атаки БПЛА
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в посёлке Борисовка Белгородской области, после чего тот загорелся. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Кровля жилого дома загорелась в Белгородском районе после атаки украинского беспилотника. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.
"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в посёлке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара", — написал Гладков в телеграм-канале.
Окончательно ликвидировать пожар смогли прибывшие на место пожарные. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Белгородская область была атакована ВСУ и прошлой ночью. По информации Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили над регионом 11 украинских беспилотников самолётного типа.