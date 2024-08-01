Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом

Кровля жилого дома загорелась в Белгородском районе после атаки украинского беспилотника. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в посёлке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара", — написал Гладков в телеграм-канале.

Окончательно ликвидировать пожар смогли прибывшие на место пожарные. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.