Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников над регионами РФ

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолётного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.