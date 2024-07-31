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Регион
31 июля, 04:48

Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников над регионами РФ

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолётного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", рассказали в оборонном ведомстве.

Два украинских беспилотника уничтожили над Ростовской и Брянской областями
Два украинских беспилотника уничтожили над Ростовской и Брянской областями

Ранее сообщалось, что в результате удара по Курской области загорелся один из объектов на территории района. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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