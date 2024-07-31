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30 июля, 23:10

В Курской области произошёл пожар на объекте после атаки ВСУ

Смирнов: В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Курскую область. В результате удара произошёл пожар на одном из объектов, находящихся на территории района. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Целью украинских беспилотников в Рязанской области был аэродром Дягилево
Целью украинских беспилотников в Рязанской области был аэродром Дягилево

Ранее сообщалось, что над пятью регионами России было сбито и перехвачено 39 украинских беспилотников. Основная их часть была уничтожена над Курской областью, где поразили 19 вражеских объектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Оксана Попова
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