В Курской области произошёл пожар на объекте после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Курскую область. В результате удара произошёл пожар на одном из объектов, находящихся на территории района. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", — написал Смирнов в телеграм-канале.