Целью украинских беспилотников в Рязанской области был аэродром Дягилево

Целью украинских беспилотников в Рязанской области был местный аэродром Дягилево. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили местные жители.

Целью украинских беспилотников в Рязанской области был местный аэродром Дягилево. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали SHOT местные жители, взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра. Все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле нет.