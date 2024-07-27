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27 июля, 04:42

Целью украинских беспилотников в Рязанской области был аэродром Дягилево

SHOT: Целью украинских БПЛА в Рязанской области был аэродром Дягилево

Целью украинских беспилотников в Рязанской области был местный аэродром Дягилево. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили местные жители.

Целью украинских беспилотников в Рязанской области был местный аэродром Дягилево. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали SHOT местные жители, взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра. Все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле нет.

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Напомним, что семь украинских беспилотников уничтожено над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Вражеские объекты были сбиты около 06:45 мск.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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