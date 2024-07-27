Целью украинских беспилотников в Рязанской области был аэродром Дягилево
SHOT: Целью украинских БПЛА в Рязанской области был аэродром Дягилево
Целью украинских беспилотников в Рязанской области был местный аэродром Дягилево. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили местные жители.
Целью украинских беспилотников в Рязанской области был местный аэродром Дягилево. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали SHOT местные жители, взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра. Все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле нет.
Напомним, что семь украинских беспилотников уничтожено над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Вражеские объекты были сбиты около 06:45 мск.
Telegram / SHOT