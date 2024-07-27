Семь украинских БПЛА попытались атаковать инфраструктуру Рязанской области

Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Вражеские объекты были сбиты около 06:45 мск.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", — рассказали в оборонном ведомстве.