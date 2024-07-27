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27 июля, 04:39

Семь украинских БПЛА попытались атаковать инфраструктуру Рязанской области

Минобороны: Семь украинских дронов уничтожены утром над Рязанской областью

Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Вражеские объекты были сбиты около 06:45 мск.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области
Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области

Ранее также сообщалось, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Речь идёт о Курской, Белгородской, Брянской, Липецкой и Ростовской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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