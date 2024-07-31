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31 июля, 01:05

Пожар на объекте в Курской области локализован, пострадавших нет

Смирнов: Пожар на объекте в Курском районе локализован, пострадавших нет

Пожар на объекте в Курском районе локализован, пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

"Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет. Благодарю спасателей за оперативность!", — написал Смирнов в телеграм-канале.

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О пожаре на одном из объектов в Курском районе Смирнов сообщал ранее. После происшествия он выехал на место происшествия, чтобы выяснить возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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