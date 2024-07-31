Пожар на объекте в Курской области локализован, пострадавших нет

Пожар на объекте в Курском районе локализован, пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

"Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет. Благодарю спасателей за оперативность!", — написал Смирнов в телеграм-канале.