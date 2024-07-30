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30 июля, 19:12

Крупный пожар охватил ТЦ "Лоцман" в Симферополе

МЧС: В Симферополе на площади 500 квадратных метров горит ТЦ "Лоцман"

Пожар произошёл в торговом центре "Лоцман" в Симферополе, сообщает управление МЧС по Республике Крым. По данным ведомства, персонал и посетителей эвакуировали.

Пожар произошёл в торговом центре "Лоцман" в Симферополе. Видео © Telegram / МЧС России

Пожар разгорелся на третьем этаже ТЦ на улице Севастопольской около 21:00. Из помещения эвакуировали 130 человек. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров, у здания частично обрушилась крыша. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

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Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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