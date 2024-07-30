Крупный пожар охватил ТЦ "Лоцман" в Симферополе
МЧС: В Симферополе на площади 500 квадратных метров горит ТЦ "Лоцман"
Пожар произошёл в торговом центре "Лоцман" в Симферополе, сообщает управление МЧС по Республике Крым. По данным ведомства, персонал и посетителей эвакуировали.
Пожар произошёл в торговом центре "Лоцман" в Симферополе. Видео © Telegram / МЧС России
Пожар разгорелся на третьем этаже ТЦ на улице Севастопольской около 21:00. Из помещения эвакуировали 130 человек. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров, у здания частично обрушилась крыша. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.
Ранее в Екатеринбурге загорелась кровля производственного здания. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров, не обошлось без разрушений.
Telegram / МЧС России