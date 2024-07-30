Жуткий пожар разгорелся на научном предприятии в Екатеринбурге, у здания рухнула крыша
В Екатеринбурге рухнула кровля горящего НПО автоматики
В Екатеринбурге горит кровля производственного здания, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров, не обошлось без разрушений.
Крупный пожар в Екатеринбурге. Видео © Telegram / "Бандитский центр 18+" / "Екатеринбург с огоньком"
"Обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах", — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, огонь охватил научно-производственное объединение. На видео — огромные языки пламени и чёрный дым, вырывающиеся из здания. Сведений и пострадавших не поступало.
Ранее в Подмосковье удар молнии как спичку поджёг частный дом. Владелица здания не пострадала, так как в момент разряда находилась на улице. Страшный пожар попал на видео.
Telegram / "Бандитский центр 18+"