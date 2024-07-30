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30 июля, 15:06

Жуткий пожар разгорелся на научном предприятии в Екатеринбурге, у здания рухнула крыша

В Екатеринбурге рухнула кровля горящего НПО автоматики

В Екатеринбурге горит кровля производственного здания, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров, не обошлось без разрушений.

Крупный пожар в Екатеринбурге. Видео © Telegram / "Бандитский центр 18+" / "Екатеринбург с огоньком"

"Обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах", — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, огонь охватил научно-производственное объединение. На видео — огромные языки пламени и чёрный дым, вырывающиеся из здания. Сведений и пострадавших не поступало.

В Курской области потушили пожар на нефтебазе, возникший после удара 28 июля
В Курской области потушили пожар на нефтебазе, возникший после удара 28 июля

Ранее в Подмосковье удар молнии как спичку поджёг частный дом. Владелица здания не пострадала, так как в момент разряда находилась на улице. Страшный пожар попал на видео.

Обложка ©

Telegram / "Бандитский центр 18+"

Матвей Константинов
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