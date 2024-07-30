В Курской области потушили пожар на нефтебазе, возникший после удара 28 июля

Спасатели потушили пожар на нефтебазе под Курском, возникший 28 июля после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Пострадавших нет.

"[Пожар] возник ночью 28 июля в результате атаки украинского беспилотника... Сегодня утром в 05:50 пожар полностью потушен", — написал чиновник в телеграм-канале.