В Курской области потушили пожар на нефтебазе, возникший после удара 28 июля
Пожарная машина в Москве. Обложка © Life.ru
Спасатели потушили пожар на нефтебазе под Курском, возникший 28 июля после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Пострадавших нет.
"[Пожар] возник ночью 28 июля в результате атаки украинского беспилотника... Сегодня утром в 05:50 пожар полностью потушен", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, 28 июля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате загорелось три резервуара с топливом.