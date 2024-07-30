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30 июля, 05:50

В Курской области потушили пожар на нефтебазе, возникший после удара 28 июля

Пожарная машина в Москве. Обложка © Life.ru

Пожарная машина в Москве. Обложка © Life.ru

Спасатели потушили пожар на нефтебазе под Курском, возникший 28 июля после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Пострадавших нет.

"[Пожар] возник ночью 28 июля в результате атаки украинского беспилотника... Сегодня утром в 05:50 пожар полностью потушен", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, 28 июля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате загорелось три резервуара с топливом.

Матвей Константинов
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