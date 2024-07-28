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28 июля, 12:37

Новый удар молнии в Подмосковье привёл к страшному пожару

Дом в селе Подберезники загорелся после удара молнии

Молния ударила прямо в дом, находящийся в селе Подберезники в Коломенском районе Московской области. Из-за этого конструкция загорелась, сообщает SHOT.

Молния ударила в дом в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

После удара молнии постройка вспыхнула, а в небо от крыши начали подниматься клубы густого чёрного дыма. Пожарники до сих пор продолжают тушить пламя. Владелица дома не пострадала, поскольку в момент разряда она была на улице неподалёку от своего жилища.

Двое мужчин находятся на грани жизни и смерти после удара молнии в парке "Патриот"
Двое мужчин находятся на грани жизни и смерти после удара молнии в парке "Патриот"

Ранее в Новгородской области ударом молний подожгло сразу два жилых дома и одну нежилую постройку. Тогда из-за погодных условий без электроэнергии остались 406 населённых пунктов в 17 муниципалитетах с населением 20 тысяч человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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