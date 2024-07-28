Новый удар молнии в Подмосковье привёл к страшному пожару

После удара молнии постройка вспыхнула, а в небо от крыши начали подниматься клубы густого чёрного дыма. Пожарники до сих пор продолжают тушить пламя. Владелица дома не пострадала, поскольку в момент разряда она была на улице неподалёку от своего жилища.