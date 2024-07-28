Новый удар молнии в Подмосковье привёл к страшному пожару
Дом в селе Подберезники загорелся после удара молнии
Молния ударила прямо в дом, находящийся в селе Подберезники в Коломенском районе Московской области. Из-за этого конструкция загорелась, сообщает SHOT.
Молния ударила в дом в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
После удара молнии постройка вспыхнула, а в небо от крыши начали подниматься клубы густого чёрного дыма. Пожарники до сих пор продолжают тушить пламя. Владелица дома не пострадала, поскольку в момент разряда она была на улице неподалёку от своего жилища.
Ранее в Новгородской области ударом молний подожгло сразу два жилых дома и одну нежилую постройку. Тогда из-за погодных условий без электроэнергии остались 406 населённых пунктов в 17 муниципалитетах с населением 20 тысяч человек.
Telegram / SHOT