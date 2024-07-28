Двое мужчин находятся на грани жизни и смерти после удара молнии в парке "Патриот"
Пострадавшие от молнии в парке "Патриот" находятся в критическом состоянии
Мужчины, пострадавшие от удара молнии в подмосковном парке "Патриот" находятся критическом состоянии. По прибытии медиков они уже не дышали. Сейчас врачи пытаются реанимировать их на площади перед храмом. Об этом сообщает SHOT.
Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT
Женщине, которая также пострадала от стихии, диагностировали гипертонический криз.
Напомним, разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье около 14:20. В результате ЧП пострадали двое мужчин и женщина.
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