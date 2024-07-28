Молния ударила в людей в парке "Патриот" в Подмосковье, двое мужчин без сознания

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. По данным SHOT, двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии, оба без сознания.

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT

По словам очевидцев, было несколько ударов молнии. Пострадавших мужчин сейчас пытаются реанимировать на месте. В результате ЧП пострадала также женщина, она в сознании.