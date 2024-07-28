Молния ударила в людей в парке "Патриот" в Подмосковье, двое мужчин без сознания
Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. По данным SHOT, двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии, оба без сознания.
По словам очевидцев, было несколько ударов молнии. Пострадавших мужчин сейчас пытаются реанимировать на месте. В результате ЧП пострадала также женщина, она в сознании.
Ранее молния ударила по российскому самолёту, летевшему из Москвы в Новосибирск. Заметили это также после полёта, во время осмотра борта. Специалисты увидели на корпусе следы разряда статического электричества.
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