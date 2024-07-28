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28 июля, 12:03

Молния ударила в людей в парке "Патриот" в Подмосковье, двое мужчин без сознания

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. По данным SHOT, двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии, оба без сознания.

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT

Разряд молнии ударил в группу людей в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © SHOT

По словам очевидцев, было несколько ударов молнии. Пострадавших мужчин сейчас пытаются реанимировать на месте. В результате ЧП пострадала также женщина, она в сознании.

Реально ли в Москве увидеть шаровую молнию и как себя вести при встрече с ней
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Ранее молния ударила по российскому самолёту, летевшему из Москвы в Новосибирск. Заметили это также после полёта, во время осмотра борта. Специалисты увидели на корпусе следы разряда статического электричества.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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