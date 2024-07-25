Реально ли в Москве увидеть шаровую молнию и как себя вести при встрече с ней В конце июля и начале августа ждут проливных дождей и мощных гроз, которые обрушатся не только на столицу, но и около города Москвы. Некоторые синоптики предупреждают: могут появиться шаровые молнии. Life.ru выяснил, что это за явление и как от него защититься. 25 июля, 14:00 Шаровая молния: можно ли встретить в городе и чем опасна. Обложка © Шедеврум

НЛО, посланцы из параллельных миров, живые существа или аномалия — за всю историю человечество так до конца и не выяснило, что такое шаровая молния и откуда она берётся. Однако люди продолжают делиться страшилками, как круглые светящиеся объекты проникали в дом через закрытое окно или выскакивали из розетки.

Неизвестность пугает и порождает небылицы — это нормально. Если прогнозируемый сезон дождей и гроз всё же случится, стоит заранее узнать, как уберечь себя от шаровой молнии. Life.ru попытался выяснить всё про этот феномен.

Шаровая молния представляет собой редкое и загадочное природное явление, её появление обычно связано с грозовой активностью. Однако точные условия и причины её возникновения до сих пор являются предметом научных исследований.

Шаровые молнии: история изучения феномена

Когда началось изучение шаровой молнии как электрического феномена, а не природной аномалии. Фото © Wikipedia

Человечество давно уже бьётся над природой шаровой молнии. Согласно истории, самые ранние упоминания про этот или похожий на него феномен относятся к XII веку. Позже, в первой половине XIX века, активно исследовать аномалию шаровых молний принялся французский физик, астроном и естествоиспытатель Франсуа Араго. Известно, что именно он систематизировал все доступные на то время свидетельства появления шаровой молнии. Которых, кстати, насчитывалось всего около 30 штук, ведь большинство учёных того времени не считали, что этот феномен электрической природы.

Отличились в попытках узнать истинную природу шаровых молний и наши соотечественники. Большой вклад внёс академик АН СССР Пётр Капица, который в 1940-х годах работал над объяснением шаровой молнии.

Ещё одна пара советских учёных — И.П. Стаханов и С.Л. Лопатников — внесли большой вклад в работу над изучением шаровых молний. Они не только наблюдали за ними, но и разместили в советском журнале 70-х годов "Знание — сила" большую статью про шаровые молнии.

Шаровая молния — что это такое

Что такое шаровая молния и можно ли её встретить в большом городе. Фото © Шедеврум

Life.ru обратился к науке и спросил у младшего научного сотрудника лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никиты Паращука, что же такое шаровые молнии. Со слов эксперта, они представляют собой светящиеся движущиеся сферические объекты, возникающие преимущественно во время грозовых явлений в непосредственной близости от электрических разрядов. Их линейный размер колеблется в диапазоне от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Предполагается, что шаровая молния образуется в результате концентрации электрической энергии в определённой области воздуха. Она может быть разного цвета: белой, жёлтой, оранжевой, красной, синей или зелёной.

Шаровая молния обладает способностью перемещаться, зависать в воздухе или двигаться по сложным траекториям. Её существование обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут.

Где и когда появляются шаровые молнии

Шаровая молния и теории, как она появляется. Фото © Шедеврум

Согласно наблюдениям, шаровые молнии чаще всего возникают во время грозы, особенно при сильных электрических разрядах. Они могут появляться внутри или вблизи зданий, в открытом пространстве, а также в замкнутых помещениях.

Согласно статье про шаровые молнии в "Википедии", шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую (но не обязательно) наряду с обычными молниями. Чаще всего она как бы "выходит" из проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях — неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб).

Может ли появиться шаровая молния в доме

Может ли шаровая молния попасть в дом? Фото © Kandinsky

Один из самых мучающих большинство любителей грозы вопросов: а может ли шаровая молния оказаться в доме? Наверняка у некоторых из вас есть парочка рассказов родственников или друзей, как они летом на даче или в деревенском доме видели шаровую молнию. Но может ли такое быть правдой?

Наукой не подтверждена вероятность попадания шаровых молний в дом, однако есть несколько предположений, почему такое всё же может произойти: Шаровая молния может взаимодействовать с электрическими полями, создаваемыми электроприборами в доме.

Наличие металлических элементов, например, трубы или проводка, может создать условия для появления шаровой молнии в доме.

Открытые окна или двери во время грозы также могут позволить электрическим полям проникнуть внутрь помещения.

Есть версии, что шаровая молния легко проникает в дом через стекло на окнах, выдувается из антенны или розетки.

Опасны ли шаровые молнии

Чем опасны шаровые молнии и можно ли от них убежать? Фото © Kandinsky

Как рассказывает наш эксперт, до сих пор вокруг шаровых молний существует множество мифов. "Некоторые исследователи полагают, что они обладают электрическим зарядом и способны вызывать повреждения, в то время как другие рассматривают их как аномалии", — поясняет Никита Паращук.

Один из наиболее распространённых мифов заключается в том, что шаровые молнии представляют собой неизбежную угрозу. Однако, хотя зафиксированы случаи поражения электрическим током, имеются также многочисленные свидетельства о том, что эти явления не причиняют вреда.

Как защититься от шаровой молнии

Шаровая молния: меры предосторожности и защиты. Фото © Шедеврум

Что касается методов защиты от шаровых молний, в настоящее время у учёных нет конкретных рекомендаций, так как явление остаётся плохо изученным. Тем не менее, общие правила безопасности во время грозы остаются актуальными: следует избегать открытых пространств, не укрываться под деревьями и держаться подальше от металлических объектов.

Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии напоминает Life.ru, что исследования в данной области продолжаются и в будущем можно ожидать более глубокого понимания и объяснения природы шаровых молний. А пока из важных рекомендаций остаётся основа: в случае приближения грозы оптимальным решением является нахождение в закрытом помещении.