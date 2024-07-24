5 сбывшихся предсказаний "Битвы экстрасенсов", которые изменили жизни знаменитостей Предсказания участников шоу "Битва экстрасенсов" всегда вызывали бурные обсуждения. Некоторые из них оказались настолько точными, что заставили поверить в паранормальные способности экстрасенсов даже самых скептичных. Life.ru собрал 5 самых громких из них 24 июля, 14:00 Какие предсказания из шоу "Битва экстрасенсов" сбылись на самом деле: 5 примеров из личной жизни звёзд. Обложка © VK / Мохсен Норузи

Шоу "Битва экстрасенсов" всегда вызывало бурные обсуждения и эмоции у зрителей. Многим интересно, насколько точны предсказания участников и могут ли они действительно влиять на судьбы людей. В этой статье мы рассмотрим несколько ярких примеров предсказаний участников "Битвы экстрасенсов", которые сбылись и заставили зрителей поверить в экстрасенсорные способности участников шоу.

Сбывшиеся пророчества с шоу "Битва экстрасенсов": Травма Сергея Сафронова

Точные предсказания: что сбылось в "Битве экстрасенсов". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_sergey

Сергей Сафронов, известный иллюзионист и скептик, изначально не верил в паранормальные способности участников шоу "Битва экстрасенсов", которое сам и вёл. Однако в пятом сезоне ему предсказали неприятность, связанную с мотоциклом. Ведущий лишь посмеялся, ведь байки его не интересовали. Но судьба распорядилась иначе. Во время репетиции циркового номера Сергей упал с мотоцикла, получив серьёзные травмы. Этот случай заставил его задуматься о словах экстрасенсов.

Беременность Ксении Собчак предсказали экстрасенсы

Предсказания "Битвы экстрасенсов", которые сбылись на самом деле. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В декабре 2015 года победитель 10-го сезона Мохсен Норузи предсказал, что Ксения Собчак станет мамой. На тот момент телеведущая не планировала детей, но уже в ноябре следующего года у неё родился сын Платон. Это предсказание стало одним из самых обсуждаемых, так как никто не ожидал такого поворота событий в жизни звезды.

Рождение дочери у Полины Гагариной тоже предрекли в шоу "Битва экстрасенсов"

Шоу "Битва экстрасенсов": сбывшиеся пророчества участников. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Полина Гагарина, популярная певица, также испытала на себе точность предсказаний. В 2016 году всё тот же Мохсен Норузи предсказал ей рождение дочери в тёплое время года. Полина, не планировавшая детей в тот момент, была удивлена, когда в апреле 2017 года у неё родилась дочь Мия. Это предсказание вызвало большой интерес среди поклонников певицы и шоу.

Сергей Лазарев и итог "Евровидения"

Реальные истории: сбывшиеся предсказания "Битвы экстрасенсов". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев, представлявший Россию на "Евровидении", тоже столкнулся с точным предсказанием. Светлана Филаретова, победительница первого сезона шоу, предсказала, что Сергей займет третье место на конкурсе. В 2016 и 2019 годах Сергей действительно занял третье место, что подтвердило способности экстрасенса и вызвало новый всплеск интереса к шоу "Битва экстрасенсов".

Впервые про развод Ксении Собчак и Максима Виторгана сказали в шоу "Битва экстрасенсов"

Как экстрасенсы "Битвы" предсказали будущее звёзд. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В 2013 году Наталья Воротникова предсказала развод Собчак и Виторгана. На тот момент это предсказание казалось маловероятным, так как пара выглядела счастливой. Однако в 2019 году Ксения и Максим действительно развелись, что стало ещё одним подтверждением точности предсказаний участников "Битвы экстрасенсов".

Каждое из этих событий стало темой для обсуждений и споров, подтверждая популярность и влияние шоу. "Битва экстрасенсов" продолжает оставаться в центре внимания, и его участники продолжают удивлять своими предсказаниями. Возможно, кто-то из нас когда-нибудь тоже столкнется с удивительными предсказаниями, которые изменят нашу жизнь.

Авторы Сергей Трофимов