Жизнь "по ту сторону": 10 откровений тех, кто побывал на том свете и вернулся

Многие из нас задумываются, что происходит после того, как наше сердце перестаёт биться. Эта загадка волнует человечество на протяжении веков. Но зачем гадать, если можно поинтересоваться у тех, кто действительно был "по ту сторону?". Собрали на Reddit десять рассказов переживших клиническую смерть и вернувшихся людей. Они вас точно удивят.

1. Путешествие в тишину

Что испытывает человек после смерти — реальные истории. Фото © Шедеврум

Некоторые пользователи описывают свои переживания после клинической смерти как удивительно спокойные и умиротворяющие. Пользователь dorseta40 делится своим опытом: "Я был на каталке, и мой организм начал остывать. Где-то в теле стало тепло, и всё вокруг стало очень спокойным. Боль исчезла, шум в палате затих. Это было почти приятно, как быть завёрнутым в тёплое одеяло". Такое состояние покоя и умиротворения нередко упоминается теми, кто пережил клиническую смерть.

2. Чёрная пустота

Другие пользователи сталкивались с полным отсутствием всего. Ed-Zilla вспоминает: "Умирал я дважды, и каждый раз не помню ничего. Ни боли, ни света, только абсолютный мрак. Никаких фигур или звуков, просто пустота".

3. Встреча с близкими

От умиротворения до боли: неожиданные описания жизни после смерти. Фото © Шедеврум

Иногда люди сообщают о встречах с ушедшими близкими. Mattjaq делится трогательной историей: "Моя дочь, находясь в больнице, увидела бабушку во сне. Бабушка сказала ей: "Твоё время ещё не пришло, я пойду вместо тебя". На следующий день состояние дочери резко улучшилось". Эта история подчёркивает, как важны могут быть такие послания для тех, кто переживает трудные моменты.

4. Стихийное воскрешение

Не всегда возвращение к жизни бывает приятным. Пользователь с ником beanopatch рассказывает: "Когда я вернулся к жизни, я испытал ужасную боль и отвратительный запах. Это было настолько невыносимо, что я начал рыдать. Это был самый ужасный момент в моей жизни".

5. Визит непознанного

Возвращение к жизни: что чувствуют люди после клинической смерти. Фото © Шедеврум

Некоторые пользователи описывают свои переживания как галлюцинации или яркие видения. Пользователь Reddit делится: "Когда я был в состоянии клинической смерти, то видел мужчину в тропической рубашке и старомодной шляпе. Он велел мне успокоиться и сосредоточиться на дыхании. Моя мама показала мне его фотографию, и это был мой дедушка, который умер до моего рождения". Эти истории подчёркивают, что иногда мы можем воспринимать ушедших близких в своих видениях.

6. Нежелательные галлюцинации

Иногда возвращение к жизни сопровождается сильными эмоциями и галлюцинациями. Пользователь daddydollars74 описывает это так: "Когда я пришёл в сознание после передозировки, был очень злым. Я начал выдирать катетеры и ругаться на врачей, которые меня спасли. Это был ужасный момент". Так что даже если все ваши близкие будут рады, что вы вернулись, впереди может ждать ещё много чего неприятного. Процесс может оказаться не только болезненным, но и эмоционально сложным.

7. Неприятные воспоминания

Удивительные истории тех, кто пережил клиническую смерть. Фото © Шедеврум

Возвращение к жизни может сопровождаться неприятными ощущениями и запахами. KKAPetring делится своим опытом: "Я вернулась к жизни после клинической смерти, и запах был просто ужасным. Я почувствовала жуткую боль, а потом меня начало рвать от этой отвратительной вони".

8. Погружение в бездну

Человек с ником barrymendelssohn86 вспоминает: "Моё возвращение было похоже на то, как если бы я был закутан в тёплый плед. Я чувствовал себя холодным, но это было успокаивающе. В остальном — только чёрная пустота". Это воспоминание — доказательство, что возвращение к жизни может сочетать в себе как умиротворение, так и абсолютное отсутствие всего.

9. Чувство уюта

Встречи с ушедшими близкими: что рассказывают те, кто вернулся после клинической смерти. Фото © Шедеврум

Некоторые возвращаются к жизни относительно мягко. PassTheSlaw пишет: "Моя подруга описала своё состояние после клинической смерти как плавание в тёплой, приятной жидкости. Она не хотела покидать это состояние и находила его невероятно комфортным".

10. Абсолютный покой

Как люди переживают клиническую смерть: откровения из Reddit. Фото © Шедеврум

Другие исследователи описывают свои переживания как нечто близкое к галлюцинациям. Человек с ником righteoussideofhell делится: "Я увидел странные образы и почувствовал, как моё сознание становится всё более сфокусированным. Это было похоже на галлюцинации, но также на чувство абсолютного покоя".