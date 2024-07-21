В сгоревшей дотла девятиэтажке в Мариуполе сохранилась только квартира внучки святого, расстрелянного в 1938 году Дед самой везучей жительницы разрушенного города после расстрела был причислен к лику святых как священномученик Владимир Пастернацкий. 20 июля, 21:19 Наталья Шлыкова является внучкой священномученика Владимира Пастернацкого. Коллаж © Life.ru. Фото © НТВ "Когда придёт весна" / Rutube, ЛЮБИТЕ БОГА / YouTube

В момент обстрела Наталья Шлыкова была у соседей и читала Псалтырь. Дом трясло, в других подъездах многие квартиры уже горели. Попытку верующей женщины призвать на помощь небесные силы многие тогда восприняли со скепсисом. Но позже, когда они увидели плоды молитв этой женщины, им пришлось признать, что произошло нечто необычное.

— Кто как воспринимал меня, кто-то даже смеялся в рукав, но когда мы услышали, как лопнули тросы и лифт рухнул вниз, все замолкли и уставились на меня, — вспоминает Наталья. Именно она настояла на том, что всем нужно немедленно покинуть здание и бежать в церковь, которая стояла напротив. У неё было какое-то предчувствие, что именно в храм снаряды не попадут.

Многоквартирный дом полностью выгорел после обстрела ВСУ, но одна квартира чудом уцелела. Фото © НТВ "Когда придёт весна" / Rutube.ru

Так оно и вышло. Собор Покрова Божьей Матери в Мариуполе практически не пострадал от бомбёжек, несмотря на то что практически все здания вокруг были полностью разрушены. Этот район артиллерия ВСУ подвергла наиболее массированным обстрелам — рядом находится морской порт и знаменитый драматический театр, который когда-то был архитектурной жемчужиной города, но который украинские боевики взорвали, подвесив бомбу на центральной люстре.

Наталья Шлыкова молилась своему дедушке, которого в 1938 году расстреляли из-за отказа снять с себя сан священника. К лику святых священномученик Владимир Пастернацкий был причислен в 90-е одним из первых, когда православная церковь получила возможность восстановить и реабилитировать память своих новомучеников. Именно к нему были обращены молитвы женщины в самые страшные минуты.

— Я бежала из нашего горящего дома и просила деда Володю сохранить моё жильё, говорила: "Дедушка, ты знаешь, что у меня больше ничего нет, мне негде будет жить..." Перекрестилась и прибежала в церковь, — вспоминает внучка святого. Её воззвания были услышаны. После того как всё закончилось, оказалось, что единственной не пострадавшей квартирой в огромном жилом доме была именно её квартира. Как такое возможно, объяснить трудно даже профессиональным спасателям и пожарным, но для хозяйки всё вполне очевидно — произошло чудо.

Священник Владимир Пастернацкий был расстрелян в 1938 году и причислен к лику святых в 1990-е © Кадр из фильма НТВ "Когда придёт весна" / Rutube.ru

— На меня соседи, конечно, косо смотрят… Спрашивают, а что это наши квартиры сгорели, а твоя нет? А что я могу им сказать? Не знаю, как так вышло, — говорит Наталья с сочувствием. Она смотрит на опустевшую девятиэтажку и со вздохом произносит: "Всё равно это мой город, мой любимый город. Я здесь родилась, выросла, и дай Бог мне здесь умереть…"

Что не убивает, делает сильнее

Храм Иоанна Богослова — автора "Апокалипсиса" — уничтожен украинскими войсками. Фото © Telegram / ГОЛОВАНОВ

В Мариуполе нашим силам удалось отстоять храм Покрова Божьей Матери, и прихожане видят в этом не что иное, как Божий промысел. В то же время в Белгородской области украинские военные добились своего и уничтожили храм Иоанна Богослова. Это произошло совсем недавно в Грайворонском районе в селе Козинка. Тем не менее и там нашлось место явлению чуда. Несмотря на то что здание храма превратилось в руины, одна из икон не пострадала, это была икона Божией Матери "Споручница грешных". Сейчас этот образ обрёл особенную силу и укрепляет в вере российских военных, которые находятся "за лентой".

Авторы Григорий Никонов