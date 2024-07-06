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Боец с пулей в сердце отстрелял два автоматных рожка и своими ногами дошёл до госпиталя

Врачи уже прозвали уникального солдата ходячей диссертацией, так как пациентов с такими ранениями к ним обычно живыми не довозят. Сами военные считают, что им помогают высшие силы.

5 июля, 21:17
Раненого отправили в госпиталь в Белгороде, где рентген лишь подтвердил, что произошло необъяснимое: пуля находилась в правом предсердии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Раненого отправили в госпиталь в Белгороде, где рентген лишь подтвердил, что произошло необъяснимое: пуля находилась в правом предсердии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Живое сердце с пулей

"Взрыв над головой, я теряю сознание, очнулся и подумал, что контузия, — вспоминает боец Андрей Онищенко. — Потом встаю, ещё пару рожков отстреливаю в сторону вражеского укрепа и опять падаю". Это было на Херсонском направлении. Андрея оттащили товарищи, но вскоре он пришёл в себя, осмотрел раны и понял, что с ним произошло что-то очень странное. Входное отверстие от пули было прямо в районе сердца. При этом чувствовал себя Онищенко вполне удовлетворительно и своими ногами дошёл до ближайшего госпитального пункта.

Кардиохирурги из Белгорода никогда не сталкивались с подобными случаями. Фото © "Россия-1"

Кардиохирурги из Белгорода никогда не сталкивались с подобными случаями. Фото © "Россия-1"

Врачи, много повидавшие в своей практике, вынуждены были констатировать, что клиническая картина не соответствует состоянию бойца: он был в сознании и чувствовал себя вполне удовлетворительно. В итоге раненого отправили в госпиталь в Белгороде, где рентген лишь подтвердил, что произошло необъяснимое: пуля находилась в правом предсердии.

Он своими ногами дошёл до первичного этапа эвакуации, где провёл сутки, то есть прошло двое суток до того момента, когда он попал к нам. При этом он чувствовал себя очень хорошо, и мы начали сомневаться, — говорит заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Вячеслав Кравчук.

Времени обращать внимание на эмоции не было, вспоминает кардиохирург Алексей Павлов. Молодой парень, 28 лет, мог погибнуть в любой момент.

Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен
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Операция затянулась, врачи долго не могли найти ту самую пулю, пришлось вызывать специалистов по эхокардиографии. Когда же её всё-таки обнаружили, у Павлова свалилась гора с плеч. В 99,9% случаев такие ранения означают летальный исход ещё до того, как пациенты попадают на операционный стол. Вячеслав Кравчук отмечает, что есть огромный многотомный труд "Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне", в котором сердечно-сосудистой хирургии посвящена всего лишь пара страниц текста.

То есть из всех 35 томов всего одна страничка… Потому что этих пациентов не довозили, они умирали на поле боя, объясняет полковник медицинской службы Вячеслав Кравчук.

Там и ангелов со сто…

Андрей искренне считает, что Бог спас его потому, что в обычной жизни он часто помогал людям. Фото © Telegram / "Заеzжий корреспондент"

Андрей искренне считает, что Бог спас его потому, что в обычной жизни он часто помогал людям. Фото © Telegram / "Заеzжий корреспондент"

Андрей Онищенко — простой парень из Красноярска. Нельзя сказать, что этот случай перевернул всю его жизнь, как это часто бывает с теми, чьи случаи не поддаются объяснению. На вопрос о том, почему Бог спас ему жизнь, он простодушно пожимает плечами, улыбается и рассуждает.

Я не знаю, может быть, потому что всё время старался всем помогать, делать какие-то добрые дела, бабушек переводить через дорогу.

Именно про таких людей и говорят "святая простота". Может быть, и правда не всегда стоит задаваться глубокими вопросами о смысле жизни. Недаром же говорят: "Где просто, там и ангелов со сто, а где мудрено, там и демонов полно". Этому бойцу дали орден Мужества, и сейчас он проходит реабилитацию. Чувствует себя отлично, снова рвётся в зону специальной военной операции к своим товарищам.

От бабушки ушёл

Ранения в области шеи также считаются смертельными в большинстве случаев, но только не в этот раз: пуля застряла в шейном позвонке бойца, в таком положении он продержался ещё девять дней до того момента, пока его не прооперировали. Солдат был ранен на передовой линии фронта и оказался без поддержки товарищей, практически в кольце врага. Несколько дней он был без сознания. Это и спасло его. Каждый раз, когда над ним зависали дроны ВСУ, операторы вражеских квадрокоптеров считали, что этот боец погиб, и лишь караулили, пока за его трупом придут боевые товарищи, чтобы можно было "отработать" их в момент эвакуации.

Ранения в области шеи также считаются смертельными в большинстве случаев, но только не в этот раз. Фото © Telegram / Поколение ZOV

Ранения в области шеи также считаются смертельными в большинстве случаев, но только не в этот раз. Фото © Telegram / Поколение ZOV

Но на девятый день раненый решил прорываться своими силами. Пуля в шее не лишила его возможности двигаться. Он выбрал удачный момент и всё-таки прорвался к своим. Боевые товарищи уже прозвали его везунчиком года, но сам боец считает, что его спасли молитвы, которые он про себя читал всё то время, пока находился за лентой.

Бойцы очнулись после обстрела "Града" на островке из травы посреди перепаханного осколками поля
Бойцы очнулись после обстрела "Града" на островке из травы посреди перепаханного осколками поля
Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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