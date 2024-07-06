Боец с пулей в сердце отстрелял два автоматных рожка и своими ногами дошёл до госпиталя Врачи уже прозвали уникального солдата ходячей диссертацией, так как пациентов с такими ранениями к ним обычно живыми не довозят. Сами военные считают, что им помогают высшие силы. 5 июля, 21:17 Раненого отправили в госпиталь в Белгороде, где рентген лишь подтвердил, что произошло необъяснимое: пуля находилась в правом предсердии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Живое сердце с пулей

"Взрыв над головой, я теряю сознание, очнулся и подумал, что контузия, — вспоминает боец Андрей Онищенко. — Потом встаю, ещё пару рожков отстреливаю в сторону вражеского укрепа и опять падаю". Это было на Херсонском направлении. Андрея оттащили товарищи, но вскоре он пришёл в себя, осмотрел раны и понял, что с ним произошло что-то очень странное. Входное отверстие от пули было прямо в районе сердца. При этом чувствовал себя Онищенко вполне удовлетворительно и своими ногами дошёл до ближайшего госпитального пункта.

Кардиохирурги из Белгорода никогда не сталкивались с подобными случаями. Фото © "Россия-1"

Врачи, много повидавшие в своей практике, вынуждены были констатировать, что клиническая картина не соответствует состоянию бойца: он был в сознании и чувствовал себя вполне удовлетворительно. В итоге раненого отправили в госпиталь в Белгороде, где рентген лишь подтвердил, что произошло необъяснимое: пуля находилась в правом предсердии.

— Он своими ногами дошёл до первичного этапа эвакуации, где провёл сутки, то есть прошло двое суток до того момента, когда он попал к нам. При этом он чувствовал себя очень хорошо, и мы начали сомневаться, — говорит заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Вячеслав Кравчук.

— Времени обращать внимание на эмоции не было, — вспоминает кардиохирург Алексей Павлов. — Молодой парень, 28 лет, мог погибнуть в любой момент.

Операция затянулась, врачи долго не могли найти ту самую пулю, пришлось вызывать специалистов по эхокардиографии. Когда же её всё-таки обнаружили, у Павлова свалилась гора с плеч. В 99,9% случаев такие ранения означают летальный исход ещё до того, как пациенты попадают на операционный стол. Вячеслав Кравчук отмечает, что есть огромный многотомный труд "Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне", в котором сердечно-сосудистой хирургии посвящена всего лишь пара страниц текста. — То есть из всех 35 томов всего одна страничка… Потому что этих пациентов не довозили, они умирали на поле боя, — объясняет полковник медицинской службы Вячеслав Кравчук.

Там и ангелов со сто…

Андрей искренне считает, что Бог спас его потому, что в обычной жизни он часто помогал людям. Фото © Telegram / "Заеzжий корреспондент"

Андрей Онищенко — простой парень из Красноярска. Нельзя сказать, что этот случай перевернул всю его жизнь, как это часто бывает с теми, чьи случаи не поддаются объяснению. На вопрос о том, почему Бог спас ему жизнь, он простодушно пожимает плечами, улыбается и рассуждает.

— Я не знаю, может быть, потому что всё время старался всем помогать, делать какие-то добрые дела, бабушек переводить через дорогу.

Именно про таких людей и говорят "святая простота". Может быть, и правда не всегда стоит задаваться глубокими вопросами о смысле жизни. Недаром же говорят: "Где просто, там и ангелов со сто, а где мудрено, там и демонов полно". Этому бойцу дали орден Мужества, и сейчас он проходит реабилитацию. Чувствует себя отлично, снова рвётся в зону специальной военной операции к своим товарищам.

От бабушки ушёл

Ранения в области шеи также считаются смертельными в большинстве случаев, но только не в этот раз: пуля застряла в шейном позвонке бойца, в таком положении он продержался ещё девять дней до того момента, пока его не прооперировали. Солдат был ранен на передовой линии фронта и оказался без поддержки товарищей, практически в кольце врага. Несколько дней он был без сознания. Это и спасло его. Каждый раз, когда над ним зависали дроны ВСУ, операторы вражеских квадрокоптеров считали, что этот боец погиб, и лишь караулили, пока за его трупом придут боевые товарищи, чтобы можно было "отработать" их в момент эвакуации.

Ранения в области шеи также считаются смертельными в большинстве случаев, но только не в этот раз. Фото © Telegram / Поколение ZOV

Но на девятый день раненый решил прорываться своими силами. Пуля в шее не лишила его возможности двигаться. Он выбрал удачный момент и всё-таки прорвался к своим. Боевые товарищи уже прозвали его везунчиком года, но сам боец считает, что его спасли молитвы, которые он про себя читал всё то время, пока находился за лентой.

Авторы Григорий Никонов