Нумерология: Как узнать своё счастливое число по дате рождения и знаку зодиака
У каждого есть своё счастливое число. Если определите его, запишите на листок и развесите во всех частях квартиры, то жизнь изменится в лучшую сторону. Life.ru рассказывает, какая цифра подходит вам.
Узнав своё счастливое число, представитель каждого знака зодиака будет одарён счастьем и удачей. Улучшить жизнь с помощью цифры просто. Достаточно "впустить" её в свою судьбу. Сделать это можно, например, если поставить картинку на заставку с этой цифрой, наклеить лист на холодильник и так далее. Как с помощью нумерологии и знака зодиака определить своё счастливое число?
Знак зодиака Овен: Число судьбы
Число судьбы Овнов — 4. Цифра оказывает успокоительное воздействие на мужчин и женщин, родившихся под этим знаком зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
У представителей знака зодиака Овен счастливое число — 4. Такие люди зачастую торопятся выбиться в лидеры и заработать очень много денег. В процессе работы не жалеют себя. Но четвёрка поможет им успокоиться и привнесёт в жизнь стабильность.
Знак зодиака Телец: Счастливое число
Счастливое число Тельцов — 8. Оно привлечёт в жизнь возможности для карьерного роста. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Число судьбы Тельцов — 8. Если расклеить листы бумаги с этой цифрой по квартире, то в жизнь придёт много денег, а на работе или в бизнесе дела пойдут в гору. После того как впустите цифру в свою жизнь, появятся новые возможности для роста.
Счастливое число Близнецов
Согласно нумерологии, число судьбы Близнецов — 3. Цифра наполнит их верой в себя и удачей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Представителям знака зодиака Близнецы нужно каждый день расти в духовном плане. Однако многие не держат это в голове. Но если такие мужчины и женщины окружат себя числом 3, то наполнятся верой в себя, а в жизнь придёт удача.
Знак зодиака Рак: Число судьбы
Счастливое число у мужчин-Раков и женщин-Раков — 7. Оно притягивает фортуну. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
У тех, кто по знаку зодиака Рак, число судьбы — 7. Оно притягивает в жизнь таких людей фортуну, делает их счастливыми и радостными. Также притянутая в жизнь цифра помогает избежать неприятностей.
Счастливое число у Львов
Счастливое число у мужчин-Львов и женщин-Львов — 1. Оно поможет избежать проблем в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Согласно нумерологии, число судьбы мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Лев, — 1. Окружив себя этой цифрой, люди смогут привлечь в жизнь новых друзей и отпугнут врагов. Также это поможет избежать проблем в жизни, связанных с конфликтами с другими людьми.
Знак зодиака Дева: Число судьбы
Какое число судьбы у тех, кто по знаку зодиака Дева? Цифра 4, она их успокаивает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Для мужчин-Дев и женщин-Дев счастливым числом является 4. Представители этого знака зодиака вспыльчивые и часто раздражаются из-за мелочей. Четвёрка одарит их стальным характером и чувством спокойствия. Со временем они перестанут нервничать и всегда будут держать себя в руках.
Счастливое число знака зодиака Весы
Число судьбы Весов — 6. Цифра усилит интуицию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Число судьбы представителей знака зодиака Весы — 6. Если окружить себя этой цифрой, то интуиция начнёт работать "на максимальной мощности". Также человек каждый день будет вдохновлён, появятся новые идеи для реализации в творчестве. Ещё цифра 6 поможет избежать трудностей при принятии решений.
Знак зодиака Скорпион: Число судьбы
Счастливое число у Скорпионов — 3. Оно избавит от неприятных мыслей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Представителям знака зодиака Скорпион рекомендуется окружить себя цифрой 3. Благодаря этому они смогут перестать переживать о неприятных моментах, произошедших в прошлом. Также счастливое число подарит спокойствие. Мужчины-Скорпионы и женщины-Скорпионы перестанут злиться на окружающих из-за мелочей.
Счастливое число Стрельцов
Число судьбы у представителей знака зодиака Стрельцы — 5. Цифра спасает от выгорания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
У мужчин и женщин, кто по гороскопу Стрелец, число судьбы — 5. Такие люди часто слишком сильно погружаются в отношения или работу. Из-за гиперпродуктивности они часто впадают в депрессию. Чтобы не выгореть, им рекомендуется окружить себя этой цифрой.
Знак зодиака Козерог: Число судьбы
Счастливое число у мужчин-Козерогов и женщин-Козерогов — 2. Оно подарит вдохновение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Тем, кто по знаку зодиака Козерог, рекомендуется окружить себя цифрой 2. Такое число судьбы поддерживает стойкость духа и помогает держать фокус на важных вещах в жизни. С помощью двойки получится всегда оставаться вдохновлёнными и не сбавлять обороты на пути к своей цели.
Знак зодиака Водолей: Счастливое число
Число судьбы у мужчин-Водолеев и женщин-Водолеев — 9. Оно напоминает им о том, что нужно быть ответственными людьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
Мужчинам и женщинам, родившимся под знаком зодиака Водолей, рекомендуется окружить себя цифрой 9. Такие люди часто ведут себя безответственно. Магическое число судьбы научит относиться к вещам чуточку внимательнее. Также оно поможет проще справляться с трудностями в жизни.
Число судьбы у знака зодиака Рыбы
Счастливое число у знака зодиака Рыбы — 4. Цифра подарит таким людям уверенность в себе и спокойствие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar
У представителей знака зодиака Рыбы число судьбы — 4. В жизни они часто переключаются с одного дела на другое и не могут добиться своих целей. Однако благодаря цифре 4 они станут увереннее в себе, начнут мыслить позитивно и чуть реже станут "перегорать" в том или ином деле.
Но нумерология может определять не только числа, приносящие счастье и удачу, но и притягивающие деньги. Загляните в паспорт и проверьте, нет ли в вашей дате рождения этих магических цифр. Ранее Life.ru рассказывал, сколько их и почему это работает.
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