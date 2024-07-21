Именно эти цифры в дате рождения отвечают за денежный магнетизм человека
Работа с числами в силах помочь человеку усилить свои денежные потоки, если практиковать визуализацию, аффирмации и другие техники, связанные с этими энергетическими кодами. Но как с помощью нумерологии и даты рождения узнать свои финансовые потоки?
Нумерология — наука, которая изучает влияние чисел на жизнь и судьбу человека. Это только на первый взгляд может показаться, что мы приходим в этот мир случайно. Но магия чисел как раз заключается в том, что в дате вашего рождения скрыты важные подсказки, как правильно прожить это воплощение. Нумерология как раз и создана, чтобы о них рассказать.
Главные правила поведения, которые сделают его счастливым, можно узнать по числам. Расшифровать послания ангелов и подсказки от Вселенной также возможно с помощью нумерологии. Согласитесь, всегда интересно понять, почему вы смотрите на часы и видите там неизменное 11:11, 03:03 или 15:51.
Нумерология: как по дате рождения узнать, кому светит стать богатым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132
Каждое из простых чисел от 1 до 9, которые встречаются в датах рождения людей, обладает особым значением. Некоторые из них придают человеку способности к общению, другие помогают находить мотивацию для достижения целей. Есть числа, которые в силах быстро определить желания или притягивают в жизнь правильных и нужных людей. А есть те, что отвечают за денежный магнетизм.
Разбирающиеся в нумерологии люди давно уже рассказали, что каждое число имеет свою энергетику и влияние на человека. И вот если в вашей дате рождения собрались все цифры, гарантирующие финансовое благополучие, тогда нищета вам не грозит. Потому как магия чисел своего хозяина станет оберегать и всегда притянет возможности для заработка. Какие числа в нумерологии отвечают за привлечение денег?
Магия чисел: как по дате рождения вычислить прирождённого богача? Фото © Freepik
- Число изобилия — 8. Восьмёрка считается самым сильным и влиятельным числом в нумерологии, отвечающим за финансовое благосостояние, успех в бизнесе, карьерный рост.
- Число удачи — 3. Тройка ассоциируется с творчеством, оптимизмом и умением привлекать денежные потоки.
- Число роста — 5. Пятёрка отвечает за развитие, расширение возможностей и увеличение доходов.
- Число процветания — 6. Шестёрка символизирует гармонию, баланс и финансовое благополучие.
- Число успеха — 9. Девятка олицетворяет завершение, мудрость и духовный рост, которые могут способствовать материальному достатку.
Чем больше в вашей дате рождения есть этих магических чисел, тем выше вероятность, что в деньгах вы нуждаться никогда не будете. Однако они не гарантируют падающие с неба финансы, а лишь помогают в делах. А это уже зависит от вас.
Помимо этих основных чисел, в нумерологии также важны личные числа человека, такие как число души, число кармы и число судьбы. Они также оказывают влияние на финансовую сферу жизни.
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