Именно эти цифры в дате рождения отвечают за денежный магнетизм человека

Нумерология — наука, которая изучает влияние чисел на жизнь и судьбу человека. Это только на первый взгляд может показаться, что мы приходим в этот мир случайно. Но магия чисел как раз заключается в том, что в дате вашего рождения скрыты важные подсказки, как правильно прожить это воплощение. Нумерология как раз и создана, чтобы о них рассказать.

Главные правила поведения, которые сделают его счастливым, можно узнать по числам. Расшифровать послания ангелов и подсказки от Вселенной также возможно с помощью нумерологии. Согласитесь, всегда интересно понять, почему вы смотрите на часы и видите там неизменное 11:11, 03:03 или 15:51.

Нумерология: как по дате рождения узнать, кому светит стать богатым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

Каждое из простых чисел от 1 до 9, которые встречаются в датах рождения людей, обладает особым значением. Некоторые из них придают человеку способности к общению, другие помогают находить мотивацию для достижения целей. Есть числа, которые в силах быстро определить желания или притягивают в жизнь правильных и нужных людей. А есть те, что отвечают за денежный магнетизм.

Разбирающиеся в нумерологии люди давно уже рассказали, что каждое число имеет свою энергетику и влияние на человека. И вот если в вашей дате рождения собрались все цифры, гарантирующие финансовое благополучие, тогда нищета вам не грозит. Потому как магия чисел своего хозяина станет оберегать и всегда притянет возможности для заработка. Какие числа в нумерологии отвечают за привлечение денег?

Магия чисел: как по дате рождения вычислить прирождённого богача? Фото © Freepik

Число изобилия — 8. Восьмёрка считается самым сильным и влиятельным числом в нумерологии, отвечающим за финансовое благосостояние, успех в бизнесе, карьерный рост.

Восьмёрка считается самым сильным и влиятельным числом в нумерологии, отвечающим за финансовое благосостояние, успех в бизнесе, карьерный рост. Число удачи — 3. Тройка ассоциируется с творчеством, оптимизмом и умением привлекать денежные потоки.

Тройка ассоциируется с творчеством, оптимизмом и умением привлекать денежные потоки. Число роста — 5. Пятёрка отвечает за развитие, расширение возможностей и увеличение доходов.

Пятёрка отвечает за развитие, расширение возможностей и увеличение доходов. Число процветания — 6. Шестёрка символизирует гармонию, баланс и финансовое благополучие.

Шестёрка символизирует гармонию, баланс и финансовое благополучие. Число успеха — 9. Девятка олицетворяет завершение, мудрость и духовный рост, которые могут способствовать материальному достатку.

Чем больше в вашей дате рождения есть этих магических чисел, тем выше вероятность, что в деньгах вы нуждаться никогда не будете. Однако они не гарантируют падающие с неба финансы, а лишь помогают в делах. А это уже зависит от вас.