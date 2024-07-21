5 наших звёзд, кому славу купили родители, но те доказали, что и сами всё могут

Конечно, чаще всего состоятельные родители хотят для своего ребёнка лучшего и не гнушаются помогать всем, чем могут. Однако к таким детям относятся не всегда хорошо, и часто тем приходится доказывать, что они достойны занимать то место, на котором находятся. Во взрослом возрасте они сталкиваются с тем, что общество начинает обесценивать их труд и работу. "Он всего добился благодаря папе", — такие фразы нередко приходится слышать отпрыскам богатых и известных. Особенно часто с таким можно столкнуться в шоу-бизнесе. Состоявшиеся звёзды часто стараются хорошо пристроить детей, чтобы они тоже могли стать популярными. Life.ru расскажет о пяти звёздах, которые обязаны своим успехом связям и толстому кошельку родителей.

1. Певица Нюша

Владимир Шурочкин продал квартиру, чтобы записать для дочери Нюши первый клип. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Бывший солист группы "Ласковый май" Владимир Шурочкин сделал всё возможное, чтобы его дочка стала настоящей звездой. Его продюсерский проект "Нюша" стал невероятно успешным. Постоянные гастроли, первые места чартов и тысячи поклонников — у певицы было всё. Конечно, без папы девушка, скорее всего, не стала бы так активно заниматься своим продвижением и музыкой, помогли в этом и его старые связи. Однако надо отметить, что на тот момент у Владимира не было "толстого кошелька", но была безусловная вера в своего ребёнка, поэтому ради того, чтобы снять клип Нюше, Шурочкин продал квартиру. Естественно, вложения окупились во много раз.

2. Павел Табаков

Павел Табаков бросил актёрский институт, но это никак не отразилось на его карьере, ведь он сын известного режиссёра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

Фамилия Табаков в актёрской сфере говорит о многом. Сын известного режиссёра Олега Табакова Павел в последние годы стал пробоваться на роли практически в каждый сериал и фильм. Конечно, молодого человека утверждают на большинство, ведь отказать Табакову достаточно сложно. Кстати, Павел настолько уверен в себе и папиных связях, что даже решил бросить театральный институт. Но критики говорят, что ему всё же не хватает профессионального образования и стоило бы подучиться, чтобы соответствовать своему положению.

3. Елизавета Боярская

Родители Елизаветы Боярской тратили огромные деньги на её хобби и образование. Фото © Kino-teatr

Перед Елизаветой Боярской с детства были открыты все двери, ведь она родом из династии актёров. Её родители — Михаил Боярский и Лариса Луппиан — всегда поддерживали дочь во всех начинаниях и не жалели денег: они оплачивали занятия танцами, модельную школу, лучших репетиторов и, конечно, поспособствовали её продвижению в актёрской карьере. Елизавета тоже не сидела сложа руки и всегда старалась добиваться высот, чтобы не опозорить известных родителей.

4. Стефания Маликова

Несмотря на помощь известного отца, Стефания Маликова не смогла стать известной певицей и решила открыть свой бренд одежды. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Стефания родилась в музыкальной семье. Её отец Дмитрий Маликов с самого детства приучал Стешу к шоу-бизнесу: снимал девочку в клипах, брал на телешоу и учил петь. Детство девочки прошло под софитами и камерами, а с каждым годом запросы становились всё масштабнее. Сначала Дмитрий писал для дочери песни, организовывал выступления на больших площадках, потом снял для неё несколько клипов. Музыкальная карьера не сложилась, и тогда Маликова решила создать свой бренд одежды, в чём, конечно же, Стешу поддержали родители.

5. Денис Клявер

Сын Ильи Олейникова Денис Клявер вернул отцу все деньги, которые тот давал на его продвижение. Фото © vokrug.tv

Мало кто знает, что Денис Клявер является сыном Ильи Олейникова. Причём именно Клявер — их настоящая фамилия. Денис рассказывал, что отец очень поддерживал его стремление стать музыкантом и морально, и финансово. Когда они со Стасом Костюшкиным запустили проект "Чай вдвоём", у ребят почти не было денег на продвижение, но на помощь всегда приходил Олейников и отдавал им почти все свои деньги на съёмку клипов, аренду студий и многое другое, что было необходимо начинающей группе. Клявер, правда, утверждает, что все деньги отцу он вернул, ведь это было делом принципа.