Трогала себя между ног: Глюкоза шокировала зрителей на концерте в Красноярске Глюкоза чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением 21 июля, 08:32 Наталья Ионова. Обложка © Telegram / Глюк’оZа

В Красноярске поклонники ужаснулись жуткому концерту певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. Артистка вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты, вяло открывая рот под фонограмму. Кадрами делится SHOT.

Концерт Глюкозы. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, Глюкоза постоянно принимала неприличные позы и трогала себя в интимных местах. Зрители не смогли найти объяснений странному поведению певицы. В перерывах между хитами исполнительница пыталась взбодрить зал призывами "тусить до конца", но в словах она путалась и выходило что-то невнятное.

Ранее Глюкоза, соблазнилась на тренд и чуть не спугнула своих фанатов. Звезда осветлила себе брови и решила сделать пару-тройку селфи, пока отдыхает в своём загородном доме. Эксперимент с внешностью подписчики не оценили. "Безбровый" образ с ярким розовым макияжем получил массу негативных комментариев.

Авторы Татьяна Миссуми