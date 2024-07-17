"Это убого!" Глюкоза соблазнилась на "безбровый" бьюти-тренд и чуть не распугала фанатов

Российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная всем как Глюкоза, соблазнилась на тренд и чуть не спугнула своих фанатов. Звезда осветлила себе брови и решила сделать пару тройку селфи, пока отдыхает в своём загородном доме.

Эксперимент со внешностью подписчики не оценили. "Безбровый" образ с ярким розовым макияжем получил массу негативных комментариев. Подписчики засыпали певицу сообщениями.

Певица Глюкоза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukozamusic

"Брови-то куда делись?", "Какой красавицей раньше была", "Что, очередная пластика? На себя не похожа", "Не каждому тренду надо следовать", "Катастрофа", "Будто огнём опалили брови", "Для чего себя уродовать?", "Боже, верните, как было", "Это убого", – гласят комментарии фолловеров звезды в соцсетях.