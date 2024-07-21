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21 июля, 06:58

Похудевшего Галустяна заподозрили в новом романе, но сваха объяснила, что случилось на самом деле

Сваха Осипова: Новый имидж Галустяна можно связать с иным этапом в жизни

Михаил Галустян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m_galustyan

Михаил Галустян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m_galustyan

Известный юморист и ведущий Михаил Галустян достаточно сильно изменился внешне, похудел и сменил стиль. Поклонники даже заподозрили шоумена в новом романе, но сваха Анна Осипова объяснила, что на самом деле толкнуло Галустяна на такие перемены.

По её словам, Галустян всегда производил впечатление задорного комика, который гениально веселит публику. При этом в обычной жизни актёр является совершенно другим человеком.

"На самом деле Галустян достаточно жёсткий, требовательный и серьёзный мужчина. Крепкий предприниматель, продюсер собственной компании, он не имеет ничего общего со своим экранным образом. Он столько лет в юморе, что мгновенно входит в образ нашего любимого Жорика Вартанова или трогательного Равшана", рассказала сваха в беседе с порталом "Страсти".

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Осипова также отвергла предположение поклонников, что шоумен кардинально изменил стиль из-за поисков новой любви. Она напомнила, что Галустян не был замечен в разного рода интрижках и имеет кристальную репутацию крепкого семьянина.

"Вы серьёзно? Успокойтесь! Мужчина-Скорпион не способен быть таким "дешёвым" и променять свою крепкую семью ради сомнительной интрижки. К тому же его жена, прекрасная Виктория, настоящая красавица, которая прошла с ним огонь, воду и медные трубы, родила ему двух прекрасных дочерей и на протяжении стольких лет любит, понимает и вдохновляет своего знаменитого мужа, несмотря на его непростой характер", объяснила Анна Осипова.

Эксперт отметила, что новый имидж актёра — это не более чем новый этап в жизни. Возможно, это переоценка ценностей и фокус на себя, на здоровье и просто смена образа для новых творческих проектов.

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Ранее Life.ru сообщил о том, что Галустян отказался от жирного шашлыка и смог сбросить 14 кг. Комик признался, что раньше особо не следил за питанием, но недавно отказался от вредного и тяжёлого мяса.

Наталья Афонина
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