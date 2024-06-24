"Находился в ожирении первой степени": Диетолог раскрыла, как Галустяну удалось похудеть на 14 кг

Известный телеведущий Михаил Галустян совсем недавно появился на публике и поразил поклонников своей внешностью. Комик, как сам признаётся, отказался от калорийной пищи и скинул 14 килограммов. Диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко объяснила, насколько безопасен такой способ похудения.

"Михаил Галустян при росте 163 сантиметра совсем недавно весил 80 килограммов. Если посчитать его индекс массы тела, то получается он находился в ожирении первой степени. Теперь уже неважно, почему это произошло. В его графике, расписанном по минутам, скорее всего, не было возможности следить ещё и за питанием", — цитирует врача портал "Страсти".

Лазуренко добавила, что из-за углеводной и жирной еды обычно поднимается уровень глюкозы, мозгу становится очень комфортно, а в крови появляются эндорфины, однако работоспособность снижается, уровень энергии падает, и человек может потерять "запал".

"Наверняка Галустян слишком полно ощутил, какого это, находиться на темной стороне нездоровья", — добавила диетолог.

Она похвалила шоумена за то, что он не голодает, питается разнообразно, в его рационе присутствуют белковые продукты в виде мяса курицы. Кроме того, актёр подключил физическую активность, что очень ценно для поддержания мышечной массы и более качественного снижения веса.

"На примере Михаила Галустяна мы видим снижение веса, прекрасное самочувствие и осознанность по отношению к своему организму. Так держать!", — добавила специалист.