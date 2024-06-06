Названо десять продуктов со скрытым сахаром, которые есть в каждом холодильнике

Даже полный отказ от сладкого может не привести к желанному похудению, если в рационе присутствуют скрытые источники сахара. Часто ими являются даже самые неожиданные продукты, рассказал врач-диетолог Дэрил Джоффе. Выдержки его слов приводит РИА "ФедералПресс".

Мечты о стройном теле следует отпустить любителям кетчупов, заверил эксперт. В одной порции томатного и других соусов вроде барбекю содержится до трёх чайных ложек сахара. То же самое касается магазинных йогуртов, которые завлекают якобы натуральным составом. Для яркого вкуса их в большинстве случаев начиняют сладкими джемами. Аналогично дело обстоит с покупными смузи и коктейлями, которые гораздо полезнее готовить дома.

Также к скрытым источникам сахара относятся подслащённые и ароматизированные напитки вроде пакетированного сока, холодного чая и воды с привкусом фруктов. А если между глотками закусывать мучным — булочками, кексами и пирожками, — свисающих боков не избежать. Наконец, не стоит питать иллюзий о якобы "полезных" снеках, посоветовал Джоффе. Новомодные протеиновые батончики и хлопья тоже способны подложить худеющему свинью, ведь по калорийности они не уступают обычным шоколадкам.