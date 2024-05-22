Россиянам рассказали, что разработали безопасную замену сахару

Российские учёные с помощью биотехнологий воссоздали в лабораторных условиях белок браззеин, обнаруженный в экваториальных африканских растениях. Он в две тысячи раз слаще сахара, но его "добыча" была бы экономически нецелесообразной, пишет aif.ru.

"Сегодня сладкий белок считается одной из самых перспективных технологий для замены "традиционного" сахара, поскольку он не вызывает инсулинового отклика и при этом имеет схожий с обычным сахаром профиль вкуса", — объяснил директор по инновациям компании, разработавшей технологию получения белка, Ростислав Ковалевский.

В прошлом году российскую технологию производства этого белка сертифицировали в ОАЭ, а президент России Владимир Путин пообещал компании-производителю поддержку на отечественном рынке. После завершения клинических исследований нового продукта можно будет увидеть безопасные сладости в магазинах.

"...Нам удалось доказать, что сладкие белки не обладают токсичностью, мутагенностью, онкогенностью, не дают аллергенных эффектов и не вызывают значимого изменения состава микробиоты по сравнению с контрольной группой", — рассказала директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Мария Лагарькова.