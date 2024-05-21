В России создали гель, который заживляет раны и сращивает кости. Он может пригодиться в зоне СВО

Российские учёные создали гель, который может заживлять раны и даже сращивать сломанные кости. Подробнее об уникальной разработке рассказал автор идеи, доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) Дмитрий Компанцев.

По словам учёного, основной идеей геля является "кормление раны изнутри": в очаг повреждения помещаются специальные компоненты, которые включаются в обмен веществ, в результате чего делящиеся клетки получают дополнительный источник энергии, а упор делается именно на пострадавший тип ткани. Разработка оказалась настолько эффективной, что результат практически неотличим от изначального, неповреждённого участка.

"Обычно в местах травмирования разрастается соединительная ткань, которая даёт рубцы. Мы же применяем подход, при котором восстанавливается изначальный тип ткани", — пояснил он kp.ru.

Что касается заживления костей, то с ними также действует принцип "кормления". По словам Компанцева, гель даёт поразительный эффект, настолько гармонично вписываясь в обмен веществ, что организм реагирует на него так, будто сам "ремонтирует" повреждённый участок. Так, на месте образуется "костная мозоль" — прочное уплотнение, выступающее в роли дополнительной защиты. К слову, зарубежные разработки так не могут, при том стоят дороже.

Создатели геля уже испытали его на подопытных животных, подтвердив безопасность и эффективность. Далее им необходимо получить разрешение Минздрава для клинических исследований на людях и, главное, финансирование. Издание указывает, что разработка может быть полезна в зоне проведения спецоперации.

Причём студенты института, как и сам Компанцев, только рады помочь фронту. По его словам, большая часть его работы сосредоточена на разработках, важных для повседневной жизни бойцов, — мазях, порошках и других средствах от, например, мозолей. Однако это тоже важно, так как сказывается на их боевых способностях.

"Мы делаем это со студентами по своей инициативе, без каких-то грантов. Потому что высшее образование, на мой взгляд, должно давать не только знания. Но и формировать правильные взгляды на жизнь. Наши ребята вечером идут не на дискотеку или пиво пить, а в лаборатории и в аптеку. Они могут помочь фронту. И ощущают себя нужными людьми", — добавил учёный.