Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов

В случае если Ивлеева попытается выехать из РФ, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде.

Напомним, ранее стало известно о многомиллионном долге Анастасии Ивлеевой перед ФНС. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения задолженности, но инфлюенсер уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём растёт и составляет уже 11,3 миллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают Настюшку-опасность, а её Lamborghini арестована.