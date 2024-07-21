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21 июля, 06:11

Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Блогерше, бизнесвумен и телеведущей Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов, об этом узнал SHOT.

В случае если Ивлеева попытается выехать из РФ, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде.

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Напомним, ранее стало известно о многомиллионном долге Анастасии Ивлеевой перед ФНС. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения задолженности, но инфлюенсер уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём растёт и составляет уже 11,3 миллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают Настюшку-опасность, а её Lamborghini арестована.

Александра Вишнякова
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